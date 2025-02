A cura della Redazione

Tracce di Torre Annunziata tra gli appuntamenti e le iniziative della seconda giornata del “Festival di Sanremo”. Anna Vitiello e il progetto “Costruiamo gentilezza” sono sbarcati alla 75^ edizione della kermesse musicale nazionale più importante. L’ambasciatrice della Gentilezza delle Terre Vesuviane, nella mattinata di ieri mercoledì 12 febbraio, ha inaugurato all'Istituto comprensivo Montessori di Sanremo i murales gentili realizzati dagli studenti grazie anche all'impegno di un'altra ambasciatrice della Gentilezza, la docente Paola Rovello.

In serata, insieme a Francesca Maresca, a sua volta ambasciatrice della canzone napoletana nel mondo, è stata ospite di “Casa Sanremo”, importantissimo hub nato nel 2008 per tutti i giornalisti, gli artisti, gli addetti ai lavori che ogni anno confluiscono nella città dei fiori per il Festival della Canzone Italiana. Ospita personaggi di altissima caratura, nazionale ed internazionale, progetti innovativi e iniziative originali.

«Siamo a Sanremo per raccontare la meravigliosa straordinarietà della forza gentile, per testimoniare quanta bellezza c’è nell’anima di ognuno di noi. Cuori che si incastrano perfettamente l’un l’altro – racconta Anna Vitiello - pezzi indispensabili di un grande progetto rivoluzionario. Evviva i costruttori di bellezza. Mi corre l’obbligo di ringraziare il referente nazionale del progetto “Costruiamo Gentilezza” Luca Nardi e il direttore artistico Nello Collaro. Che i murales gentili possano contaminare il mondo di speranza, luci e colori».

La cantante Francesca Maresca aggiunge: «Anna Vitiello è una persona speciale e magica, una donna forte e tenace. Porta un messaggio di speranza per un mondo migliore ed autentico. Un mondo dove la fratellanza, il rispetto, la condivisione, la semplicità restino valori preziosi e fondamentali. Con la dolcezza e la gentilezza si conquista il mondo ed Anna lo sta conquistando».