A cura della Redazione

Partenariato tra la Pro Loco Oplonti “Marina del Sole APS” e l’Academy Savoia 1908 di Torre Annunziata.

Entrambe hanno stipulato una convenzione per la pubblicazione di un bando che prevede la selezione di 6 giovani volontari/e per seguire le squadre giovanili dell’Academy, scattare foto, registrare video e scrivere brevi articoli per pubblicarli poi su sito e social della Pro Loco.

«Siamo felicissimi di questa nuova collaborazione tra due realtà di Torre Annunziata – hanno dichiarato il presidente della Pro Loco Luigi Scognamiglio e il presidente dell’Academy Lucio D’Avino -. L’idea nasce dall’unire la passione per il calcio e la passione per i social di molti ragazzi. Grazie a questa collaborazione daremo la possibilità ai giovani di conoscere sia la Pro Loco che l’Academy, e ci auspichiamo che tra loro ci sarà chi deciderà di seguire questa passione trasformandola in lavoro».

I requisiti per la candidatura sono: età compresa tra i 18 e i 35 anni; passione per il calcio, interesse per la comunicazione, per la fotografia di base e per le riprese video. E’ gradita, inoltre, la capacità di scrivere articoli, serietà, affidabilità e disponibilità a seguire le partite delle squadre giovanili e a tesserarsi alla Pro Loco Oplonti APS.

I giovani volontari selezionati avranno diritto a viaggiare con la squadra durante le trasferte, ad accedere gratuitamente allo stadio per seguire le partite e ad avere un attestato di partecipazione rilasciato dalla Pro Loco Oplonti, utile per il proprio curriculum. Il servizio sarà svolto a titolo volontario ed i giovani selezionati verranno tesserati come soci della Pro Loco Oplonti.

Gli interessati possono inviare la propria candidatura entro il 31 marzo 2025, specificando nome, cognome, data e luogo di nascita, i motivi per cui intendono partecipare, eventuali esperienze pregresse in ambito sportivo o comunicativo.

Le candidature devono essere inviate via e-mail a info@prolocoplonti.it o consegnate presso la sede della Pro Loco Oplonti in Torre Annunziata alla Via Sepolcri, 16. Per ulteriori informazioni contattare il numero 081 18381281, oppure al 3889980886, o visitare il sito www.prolocoplonti.it