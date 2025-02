A cura della Redazione

L’Associazione Centro Studi Mousikè ETS, presenta la rassegna MousikArte – Puccini 100 Caruso 150, un’iniziativa organizzata con il contributo della Regione Campania attraverso l’Agenzia regionale Campania Turismo, Il Comune di Ottaviano, l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio e il patrocinio Morale dei Comuni di Somma Vesuviana, Boscoreale e dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

La manifestazione, finanziata dall’Agenzia regionale Campania Turismo con l’assegnazione di un contributo di cui all’avviso del 15/07/2024 a seguito della partecipazione all’Avviso Pubblico per la realizzazione di progetti per la promozione turistica e la valorizzazione dei territori della regione Campania, rappresenta un percorso artistico e culturale che, iniziato a dicembre 2024, prosegue nei mesi di febbraio e marzo 2025, portando la grande musica e l’arte nei luoghi simbolo dell'area vesuviana con concerti, reading, visite guidate e mostre dedicate a due icone della musica mondiale: Giacomo Puccini, nel centenario della sua scomparsa, ed Enrico Caruso, a 150 anni dalla nascita.

Un viaggio tra bellezza e cultura nei luoghi del Vesuvio

Il programma prevede una serie di eventi che interesseranno i Comuni di Ottaviano, Somma Vesuviana, Boscoreale ed Ercolano, attraverso il territorio del Parco Nazionale del Vesuvio, toccando luoghi di grande fascino storico e naturalistico, tra cui:

• Castello Mediceo di Ottaviano,

• Osservatorio Vesuviano, Ercolano

• Antiquarium di Boscoreale,

• Villa Augustea di Somma Vesuviana,

• Museo del Parco Nazionale del Vesuvio.

Ogni appuntamento sarà un’occasione per riscoprire il patrimonio culturale e paesaggistico del Territorio Vesuviano attraverso la musica e l’arte, con esibizioni di solisti, orchestre, voci recitanti, mostre di pittura e scultura, e momenti di approfondimento letterario. Non mancheranno visite guidate nei luoghi che ospiteranno gli eventi e ai sentieri del Parco Nazionale, per conciliare l’arte, la musica, le bellezze storiche e architettoniche e ambientale del Parco nazionale e della sua biodiversità.

Il Comune di Ottaviano e L’Ente Parco Nazionale del Vesuvio hanno scelto di sostenere questa rassegna nell’ottica di una valorizzazione integrata del territorio, che coniuga cultura e natura in un’esperienza di turismo sostenibile ed emozionale, con la collaborazione dei comuni di Somma Vesuviana, Boscoreale, Ercolano, Osservatorio Vesuviano.

Giuseppe D’Antuono, Presidente dell’Associazione Centro Studi Mousikè, ringrazia quanti hanno creduto in questa iniziativa, "in particolare il Comune di Ottaviano che per primo ha creduto in questa opportunità per il territorio, condividendola con altri comuni e, soprattutto, con L'Ente Parco Nazionale del Vesuvio. La sinergia creatasi proprio con L’Ente Parco, il quale ha sostenuto il progetto attraverso il coinvolgimento di altri Comuni - afferma D'Antuono - è per noi motivo di vanto e la chiara volontà di una visione partecipata allo sviluppo socio culturale dell’intera area. Riteniamo che la condivisione di progetti che mirano a sostenere lo sviluppo del territorio sostenibile siano alla base di un futuro sviluppo dell’intero territorio del Parco Nazionale che racchiude nella sua estensione bellezze uniche al mondo.

MousikArte è un sogno che diventa realtà: portare la musica di Puccini e Caruso nei luoghi che raccontano la storia e l’anima del Territorio Vesuviano. Sarà un viaggio tra emozioni e scoperte, che speriamo possa coinvolgere un pubblico sempre più ampio, avvicinandolo alla grande tradizione musicale italiana.

Un ringraziamento particolare va all’Agenzia Regionale Per Il Turismo per l’opportunità che ha dato attraverso l’approvazione e il finanziamento dei questo progetto.

Con l’auspicio che in futuro l'Ente Parco e i Comuni del Parco Nazionale programmino iniziative comuni tese alla valorizzazione del grande patrimonio Naturalistico, storico Architettonico presente sull’intero territorio".

Le dichiarazioni dei promotori dell’iniziativa

Raffaele De Luca, Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio:

“Il nostro territorio non è solo natura straordinaria, ma anche cultura, arte e storia. MousikArte è un’opportunità per vivere il Vesuvio attraverso la musica e le suggestioni che questi luoghi unici sanno regalare. Il Parco sostiene con convinzione questa iniziativa, che coniuga la bellezza del nostro patrimonio ambientale con il grande valore della musica e dell’arte.”

Biagio Simonetti, Sindaco del Comune di Ottaviano:

“La cultura è un motore di sviluppo per il nostro territorio. Con MousikArte celebriamo due grandi della musica mondiale in un itinerario che valorizza i luoghi storici e naturalistici di Ottaviano e dell’intera area vesuviana. È un evento che parla a tutti, dagli appassionati di lirica ai visitatori che vogliono scoprire il nostro patrimonio con occhi nuovi.”

Salvatore Di Sarno, Sindaco di Somma Vesuviana:

“La nostra città ha una storia millenaria, e iniziative come questa rafforzano il legame tra la nostra identità culturale e il grande patrimonio musicale italiano. La Villa Augustea e il Castello di Alagno saranno scenari straordinari per un’esperienza che unisce arte, storia e bellezza.”

Pasquale Di Lauro, Sindaco di Boscoreale:

“Boscoreale è custode di un patrimonio straordinario che racconta la storia del Vesuvio attraverso i secoli, dal sito archeologico di Villa Regina al nostro Antiquarium, fino al Museo del Parco Nazionale del Vesuvio. Accogliere eventi culturali di questa portata significa valorizzare questi luoghi e offrire ai cittadini e ai visitatori un’esperienza che unisce musica, arte e memoria.