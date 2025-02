A cura della Redazione

Interessante appuntamento artistico per domenica 2 marzo 2025 al Cineteatro S. Pietro di Scafati. E’ in cartellone il musical “Diamond” con due repliche nella stessa giornata: alle 18.00 e alle ore 20.30.

Lo spettacolo è prodotto e promosso dalla Framaka Artist, un’associazione che opera nel sociale a Torre Annunziata e nasce nel 2021 dall’idea di due sorelle, Carla e Maria di Leva, con l’intento di avvicinare i giovani al teatro ed in particolar modo al Musical. Framaka Artist rappresenta una realtà inclusiva in cui si lavora nello spazio artistico a 360 gradi. Partendo dalla voce utilizzata per il canto e la recitazione, all’utilizzo del corpo nella dimensione ritmica, nella body percussion e nella danza.

L’associazione è aperta a due fasce d’età: i giovanissimi (dai 10 ai 17 anni) e i giovani adulti (dai 18 in su), divisi in due spazi di lavoro che si incrociano nella realizzazione di un unico evento. Il loro ultimo progetto artistico è il musical dal titolo “Diamond”, spettacolo inedito ideato, scritto e diretto da Maria di Leva, con la direzione artistica di Carla di Leva.

E’ ambientato a New York negli anni ‘50. Amber, una giovane talentuosa che ha ereditato l’amore per la musica dal papà, lotta, contro il dissenso della mamma, per il suo più grande sogno, arrivare a Broadway e diventare una stella. Dopo il diploma, insieme ai suoi amici inseparabili, Benjamin e Morgan, partirà per un’avventura ricca di emozioni, ostacoli e colpi di scena. Ma c’è un mistero nascosto dietro al suo destino: quale segreto si cela dietro al nome Diamond?

Cast: Rossella Esposito, Alfonso Corrado, Valentina Murano, Giovanna Frangiosa, Adianna Damiano, Aurora Vaccaro, Maria Chiara Pastore, Luciano Asta, Marco Brizzi, Francesco Balzano, Pasquale Quaraniello, Francesco di Leva, Alessia Cipolletta, Andrea Brancaccio.

Corpo di ballo: Maria Visiello, Carolina Damiano, Fatima Palumbo, Jennifer Amato, Simona Servillo, Alessandro Rodomonte, Pasquale Murano, Pasquale Quaraniello, Gennaro e Nicolò Marinola, Andrea e Davide Brancaccio, Carol Rapacciuolo, Giada Prisco, Alessia e Biagio Cipolletta.