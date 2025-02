A cura della Redazione

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dell'associazione politica "La paranza delle idee" sulla variazione in aumento della tassa sui rifiuti anno 2025, applicata dal comune di Torre Annunziata:

"Nel 2025 il costo di gestione del servizio rifiuti a Torre Annunziata aumenterà di quasi 300mila euro rispetto all'anno precedente e, poiché esso dovrà essere integralmente coperto mediante il gettito della Tari, saranno, di conseguenza, più care anche le tariffe.

Ad esempio, in base al nuovo piano tariffario appena approvato dalla Giunta Comunale, per un’abitazione di 80 metri quadrati con 4 occupanti si avrà un aumento della tassa sui rifiuti di circa 12 euro (381,15 euro totali) mentre per un bar di 60 mq il rincaro si aggirerà sui 150 euro (2.113,23 euro complessivi).

Per quanto riguarda, invece, le agevolazioni previste per le utenze domestiche, la Giunta ha sì deciso l’ampliamento delle fattispecie contemplate ma, diversamente dal passato, pure la limitazione dell’applicazione della riduzione ai soli soggetti con indicatore ISEE inferiore a 15.000 euro

La crescita del costo del servizio è connessa a quella dei costi fissi di gestione e al mancato calo di quelli variabili, legati principalmente a quella raccolta differenziata che resta ancora assai distante dall'obiettivo fissato; aspetti, questi, che invitiamo la politica locale ad approfondire opportunamente nella seduta del Consiglio Comunale in cui saranno discusse le tariffe tariffe proposte dalla Giunta.

Del resto, non mancano le lamentele dei cittadini per la qualità del servizio e anche un minimo aumento sarà difficile da giustificare.

Intanto, con spirito collaborativo e in accordo con l’obiettivo programmatico dell'Amministrazione Cuccurullo di massimizzare la trasparenza e la partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico, esortiamo il Comune a modificare l’area ‘Trasparenza rifiuti’ del proprio sito internet, viste le tante sezioni prive di contenuti (Carta della qualità del servizio, % di raccolta differenziata, ecc.) o con dati o documenti non aggiornati (ad esempio, il calcolo della tariffa è impostato sui valori del 2022)".