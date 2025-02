A cura della Redazione

Nuovo appuntamento con la “Rassegna San Francesco-Premio Monsignor Raffaele Russo”, kermesse del teatro amatoriale promossa dall’Associazione “La Filodrammatica Sanfrancesco” di Torre Annunziata di concerto con il parroco dell’Ave Gratia Plena, don Paolino Franzese.

Al Teatro San Francesco in via Roma a Torre Annunziata, venerdì 21 febbraio 2025, alle ore 20.30, la compagnia teatrale “Teatro Insieme Azione Cattolica San Pietro” di Scafati presenta “Non ti pago”, commedia di Eduardo De Filippo, con la regia di Renato Pascale.

“Non ti pago” è uno dei testi di Eduardo più conosciuti e rappresentati. Il protagonista è Ferdinando Quagliuolo, sfortunato quanto ostinato giocatore e gestore di un banco lotto. Un suo dipendente, Mario Bertolini, che corteggia segretamente sua figlia Stella, è invece fortunatissimo con i numeri. E proprio su un’ingente somma vinta da Bertolini è costruita la grottesca vicenda. La commedia, dal ritmo oltremodo coinvolgente e sarcastico, esplora temi universali come la fortuna, l'invidia e la superstizione, offrendo uno spaccato di umanità che Eduardo è riuscito a sdoganare sradicandolo dalla cultura partenopea.

La compagnia “Teatro Insieme Azione Cattolica San Pietro” di Scafati, diretta da Renato Pascale, è stata costituita 35 anni fa allo scopo di recuperare i ragazzi dalla strada e dalle sue insidie. L'esigenza di creare uno spazio ludico-culturale diventò primaria dopo la morte di alcuni giovani del territorio per le conseguenze della tossicodipendenza.

In seguito il parroco don Salvatore Bianco si impegnò per la costruzione del teatro, inaugurato nel 2000 con ben 15 repliche della commedia “Natale in casa Cupiello”.

Oggi la compagnia sta riscuotendo un grande successo di pubblico con un altro testo cult di Eduardo De Filippo, “Non ti pago” che partecipa in concorso al premio “Monsignor Russo”.