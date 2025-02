A cura della Redazione

Da ieri mattina, Giovanna Ceppaluni è la presidente del Tribunale di Torre Annunziata.

Napoletana, prende il posto del presidente pro tempore Francesco Abete, che aveva guidato l’ufficio giudiziario dopo l’uscita di scena di Ernesto Aghina.

Giovanna Ceppaluni è in magistratura dal 1987 ed ha ricoperto anche le funzioni di presidente vicario del Tribunale di Napoli nel 2021. Prima donna alla guida dell'ufficio giudiziario oplontino, dal 1987 al 1992 ha ricoperto il ruolo di sostituto procuratore alla Procura di Napoli, occupandosi di reati contro la Pubblica Amministrazione. Dal 1992 al 2006 è stata Gip/Gup presso il Tribunale partenopeo, per poi passare dal 2006 al 2010 al ruolo di giudice della sezione specializzata nelle misure di prevenzione.

Dal 2010 al 2016 ha ricoperto l'incarico di presidente della sesta sezione penale del Tribunale di Napoli, mentre dal 2016 al 2017 ha presieduto per un anno la sezione specializzata nelle misure di prevenzione, prima della nomina come presidente della sezione Gip/Gup del Tribunale di Napoli, ricoperto fino a due giorni fa. Nel 2014 è divenuto noto il suo battibecco con Silvio Berlusconi, ascoltato a Napoli come testimone nel corso del processo a Lavitola.

Tante le autorità presenti alla cerimonia di insediamento, tra cui le presidenti di Corte d'Appello, Maria Rosaria Covelli, e del Tribunale di Napoli, Elisabetta Garzo, e ancora il procuratore generale Aldo Policastro e il procuratore di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso, insieme ai rappresentanti delle forze dell'ordine e al sindaco oplontino, Corrado Cuccurullo.

La cerimonia è stata presieduta da Francesco Abete, per 10 mesi presidente facente funzioni. Tra gli interventi, anche quelli del presidente dell'Ordine degli Avvocati, Pasquale Damiano, e della Camera Penale, Renato D'Antuono, nonché quello del dirigente amministrativo Alessandro D'Elia e dell'ex presidente del tribunale di Napoli, Ettore Ferrara.