Il Comitato dei Quartieri "Torre Centrale" propone una serie di proposte per migliorare la vivibilità nelle strade in prossimità del centro commerciale Maximall Pompeii di Torre Annunziata.

"Il Comitato dei Quartieri “Torre Centrale” - si legge in una nota - è stato istituito a seguito delle continue difficoltà affrontate dagli abitanti, che rappresentano circa un terzo della popolazione di Torre Annunziata. Questi problemi sono stati esacerbati dall'apertura del centro commerciale Maximall Pompeii, che ha portato a una perdita di centralità e vivibilità della zona, oltre a un degrado ambientale significativo".

Problemi Attuali

Il centro commerciale, anziché fungere da motore di ricchezza e fornitore di servizi, è diventato anche una fonte di problemi per i quartieri circostanti. Residenti e commercianti sono oppressi dall'eccessivo traffico che, in determinati giorni, blocca le vie principali come via Plinio, via Castriota e via Settetermini, trasformandole in strade di servizio del centro commerciale.

Gli ingorghi provocano inquinamento atmosferico e acustico, compromettendo la qualità dell'aria e la salute dei residenti. Il problema dell’inquinamento, con l’approssimarsi delle stagioni calde, con le finestre aperte, aggraverà ancora di più la salute dei residenti.

Proposte del Comitato dei Quartieri "Torre Centrale"

Le proposte del Comitato dei Quartieri si articolano su due piani: il ripristino doppio senso di circolazione; il miglioramento della segnaletica stradale.

Doppio senso di circolazione su via Plinio e via Sant’Alfonso dei Liguori - Lo spostamento dell’uscita autostradale per il Maximall Pompeii da Torre Scavi a Torre Sud-Boscoreale, elimina il relativo traffico su via Vittorio Veneto da Torre Sud a Torre Centrale. In conseguenza di questa riduzione di traffico, la confluenza delle auto all’intersezione di via Vittorio Veneto con via Sant’Alfonso dei Liguori ritorna ai valori precedenti. Ciò consente il ripristino del doppio senso di circolazione su via Sant’Alfonso dei Liguori e sull’intera via Plinio.

Attuazione del doppio senso di circolazione, mediante le seguenti proposte

a) Ridimensionamento della “pesante” rotonda (EAV), in via Plinio nei pressi dell’ex deposito EAV, per consentire alle auto provenienti da Torre Centrale di proseguire, agevolmente, in direzione Pompei o svoltare a sinistra in direzione via Settetermini.

b) Ripristino del doppio senso di circolazione in via Settetermini, con obbligo di svoltare a destra all’intersezione con Via Vittorio Veneto.

c) Inversione del senso di marcia di via Penniniello, per consentire a tutte le auto che impegnano via Settetermini di raggiungere il centro commerciale Maximall Pompeii.

d) Le auto provenienti da piazza Imbriani per immettersi in via Settetermini proseguiranno diritto fino alla rotonda (EAV), dove svolteranno a sinistra.

Miglioramento della segnaletica stradale

Il “varco sacro” di via Plinio, di fronte a via Penniniello - Il varco carrabile in argomento, progettato e strutturato da Maximall Pompeii, è a tutt’oggi ancora chiuso! Questo varco carrabile è attrezzatissimo: sbarra elettrificata con segnaletica orizzontale, per raggiungere facilmente l’annessa rampa d’accesso per i piani superiori del parcheggio multipiano. La richiesta del Comitato è l'attivazione di questo varco nei giorni festivi, con la variante di incanalare le auto a sinistra, appena dopo l’entrata, nel “sentiero giallo” in modo da allungare il percorso per raggiungere il parcheggio. Si realizza, così, un “serpentone” di contenimento di circa 50 auto, che sottratte dalla pubblica strada, faciliteranno lo scorrimento del traffico.

L’apertura di questo ingresso è, ancora di più, giustificata dall’ingolfamento stradale, provocato dal rallentamento delle operazioni di smistamento delle macchine all’entrata dell’usuale parcheggio.

Uscita autostradale Torre Sud – Boscoreale - Eliminare l’indicazione Maximall dal cartello che indica di svoltare a destra

Cartelli indicatori - Stiamo su via Plinio provenienti dalla vecchia rotonda di Croce di Pasella. La corsia di destra concede due direzioni: a sinistra per Maximall Pompeii e diritto per Torre Annunziata. La visibilità del piccolo cartello Maximall, posto al vertice del bivio, non è prontamente evidente al guidatore e all’imbrunire si riduce di molto. E’ opportuno fornire un’indicazione immediata all’automobilista, aumentando le dimensioni del cartello ed inserendo qualche freccia sulla segnaletica orizzontale. Inoltre, arretrando il fronte del cordolo si allarga il passaggio e si addolcisce la curva a sinistra, che al momento è alquanto brusca.

Rotonda di Croce di Pasella - E’ necessario aggiungere i cartelli per l’ingresso di via Sant’Antonio.

Uscita autostradale Pompei Scavi - E’ importante implementare la segnaletica sull’autostrada, affiancando al cartello Uscita Pompei Scavi anche quello per Maximall Pompeii. Gli automobilisti provenienti da Napoli e da Salerno, avranno la possibilità di accedere all’ingresso di via Sant’Antonio. Le auto in uscita a destra dall’autostrada, dirette verso Torre Annunziata, non influenzeranno il traffico diretto a Pompei.

Via Castriota - L’originario marciapiedi, con dimensioni ampie e soddisfacenti, è scomparso perché assorbito quasi del tutto dal complesso commerciale Maximall. I vecchi stalli per le auto sono stati disfatti, lasciando i residenti in attesa di quelli nuovi da realizzare. Si chiede, pertanto, un numero congruo di posti auto all’interno del parcheggio coperto del Maximall, da riservare ai residenti di via Castriota, quale compensazione del disagio. Marciapiedi originario con presenza di stalli.

Funzione della rotonda in via Castriota - Anche le auto che devono andare diritto verso il passaggio a livello, tramite una mezza “S“ realizzata con cordoli in plastica, sono obbligate ad entrare nella rotonda favorendone l’ingorgo. Potrebbero semplicemente proseguire diritto senza intersecarsi con quelle nella rotonda dirette all’ingresso di Maximall Pompeii. Si propone, perciò, la rimozione del cordolo e del cartellone in questione. In questo caso, il grande cartello indicatore non dovrà essere posizionato sull’attiguo marciapiedi, al fine di evitare il facile arrampicarsi sui balconi da parte di eventuali malintenzionati.

Rotonda di via Bottaro - Giunti in questa rotonda gli automobilisti provenienti sia dall’autostrada che dalla Superstrada (Castellammare di Stabia) trovano le frecce che indicano di proseguire erroneamente per via Castriota. Si propone di reindirizzare il traffico verso l’ingresso di via S. Antonio, che è più vicino e offre migliori opzioni di parcheggio.

Osservazioni: I cartelli Maximall Pompeii e Maximall Oplonti sono simili, distinguibili solo da vicino. Sarebbe auspicabile distinguerli, per evitare inutili giri a vuoto a chi viene per la prima volta a Torre Annunziata.