A cura della Redazione

Venerdì 28 febbraio alle ore 20.30 al Teatro San Francesco in Torre Annunziata è in programma la quinta rappresentazione in concorso per il “Premio Monsignor Raffaele Russo”, kermesse del teatro amatoriale promossa dall’Associazione “La Filodrammatica Sanfrancesco” di Torre Annunziata di concerto con il parroco dell’Ave Gratia Plena, don Paolino Franzese. In scena la Compagnia “Mela” di Avella (AV) con il “Il settimo si riposò”, una commedia di Samy Fayad , rivisitata dal regista Franco Pinelli.

La compagnia, oltre a divertire il pubblico, ha come mission la solidarietà: recentemente, proprio con la realizzazione di questa commedia, ha destinato l’incasso al reparto di oncologia pediatrica della Fondazione Santobono di Napoli.

Il regista ha definito “Il settimo si riposò” un thriller comico. La vicenda è ambientata a Napoli e in particolare a casa del protagonista Antonio Orefice che, suo malgrado, in una apparente tranquilla domenica, si imbatte in un malvivente evaso da un carcere del Nord Italia. L’uomo è armato e tiene in ostaggio Antonio e la sua famiglia: la suocera e la figlia Teresina. Una storia grottesca affollata di pittoreschi personaggi in una serie di situazioni imprevedibili.