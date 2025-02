A cura della Redazione

Sfilata di Carnevale degli alunni delle classi terze, quarte e quinte delle quattro scuole primarie di Torre Annunziata. L’evento “Festa dei colori e della pace” è stato organizzato dall’associazione salesiana “Piccoli Passi Grandi Sogni APS” con il patrocinio del Comune di Torre Annunziata.

Giovedì 27 febbraio alle ore 9,30, circa mille ragazzi con vestiti carnevaleschi si riuniranno in piazzale Gargiulo (antistante stadio Giraud) per poi sfilare lungo le strade cittadine, percorrendo corso Umberto I, corso Vittorio Emanuele III e via de Simone, fino a raggiungere piazza Giovanni XXIII della Pace, dove, intorno alle ore 12,00, si terranno attività ludiche con canti, balli e festeggiamenti.

Per l’occasione è stato predisposto un piano traffico con l’introduzione di dispostivi temporanei di viabilità.

Dalle ore 7,30 alle ore 13,30, e comunque fino a cessata esigenza, sarà istituito il divieto di sosta e fermata, per tutte le categorie di veicoli, con rimozione forzata, in piazzale Gargiulo, piazza Giovanni XXIII, via de Simone, via D’Alagno (nel tratto prospiciente alla piazza Giovanni XIII), e in corso Umberto I nel tratto compreso tra l’intersezione con via dei Mille e via Poerio ambo i lati.

Inoltre, dalle ore 9,30 alle ore 13,30, sarà sospesa temporaneamente il traffico veicolare, nei soli tratti interessati dall’evento e per il tempo strettamente necessario a far transitare il corteo in sicurezza.

Infine, dalle ore 11,30 alle ore 13,30 sarà istituito il divieto d’accesso in via de Simone per i veicoli che percorrono corso Vittorio Emanuele III e per quelli che percorrono via Castello.