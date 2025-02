A cura della Redazione

Ritornano gli appuntamenti informativi nei quartieri della città per sensibilizzare la raccolta differenziata. L’iniziativa, promossa dalla società Prima Vera srl e dal Comune di Torre Annunziata, fa tappa nel rione Penniniello sabato 1 marzo. Dalle 8.30 alle 12.30 si terrà una giornata svuota cantine per raccogliere ingombranti e raee. Non solo quindi divani, poltrone e vecchi mobili, ma anche frigoriferi, lavastoviglie, cucine, forni e lavatrici e tutti gli altri rifiuti che rientrano nella categoria.

“Per l’intera mattinata saremo nel rione per una giornata svuota cantine – afferma il presidente di Prima Vera Eugenio Piscino – per sensibilizzare le persone alla differenziata e al corretto conferimento dei rifiuti. Non ci fermiamo alla giornata di sabato, ma da lunedì 3 marzo e per l’intera settimana abbiamo attivato un info point porta a porta sempre nel rione. Molte persone ancora non differenziano bene e iniziative come queste hanno come obiettivo quello di spiegare alle persone come separare correttamente anche i piccoli rifiuti domestici”.

“Dobbiamo lavorare per incrementare la raccolta differenziata – spiega l’assessore all’Ambiente Daniele Carotenuto – e aumentare la percentuale. L’iniziativa in programma al Penniniello non sarà isolata. Abbiamo già in programma altri momenti informativi negli altri quartieri della città”.

“Obiettivo dell’amministrazione è migliorare la percentuale dello scorso anno – afferma il sindaco Cuccurullo –. Dobbiamo lavorare sin da subito per portare la percentuale nel 2025 più alta di quella registrata nel 2024. Amministrazione comunale e Prima vera devono fare un lavoro sinergico che veda protagoniste le scuole, le parrocchie e comitati e associazioni che animano la vita nei quartieri”.