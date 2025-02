Ma secondo voi chi vuò fa l’americano è nu torero, nu guaglione, nu scapricciatiello o nu sarracino? E preferisce la donna riccia, ‘a sonnambula, Lazzarella, Maruzzella o chella llà? Dubbi musicali che potremmo fugare partecipando a “Canta Napoli alla Carosone”, evento-spettacolo che la “Achille De Luca Entertainment” propone al Teatro “Di Costanzo-Mattiello” di Pompei il prossimo 10 aprile.

«Si tratta di un progetto artistico che il maestro Giancarlo Vorzitelli aveva già preparato per un tour – spiega Achille De Luca – e che insieme abbiamo integrato arricchendolo con quadri teatrali e balletti grazie alla duttilità di molti brani del repertorio di Renato Carosone. In questa variante ho voluto fortemente che ci fosse Torre Annunziata sul palco con protagonisti attori e ballerini nostrani».

Renato Carosone è stato sicuramente il più illustre importatore di generi come swing, jazz e boogie woogie. Li ha tradotti e resi fruibili in Italia ad un vastissimo pubblico scardinandoli da nicchie artistiche e rendendoli oltremodo popolari. Con composizioni e arrangiamenti semplicemente geniali e irresistibili ha segnato e caratterizzato un’intera epoca musicale a partire dall’immediato secondo dopoguerra del secolo scorso, contribuendo in maniera clamorosa e decisa alla diffusione della canzone napoletana nel mondo. I suoi brani sono praticamente immortali. Ancora oggi li ritroviamo nei repertori di diversi artisti. Un esempio? Proprio il maestro, compositore e arrangiatore Giancarlo Vorzitelli che trae spesso ispirazione dall’immenso patrimonio artistico lasciato in eredità a tutti noi dallo straordinario Renato Carosone.

“Canta Napoli alla Carosone”, dunque, il prossimo 10 aprile promette pirotecnici fuochi d’artificio musicali e teatrali. Al maestro Giancarlo Vorzitelli (pianoforte e voce) è stata affidata la direzione musicale con la partecipazione di Cristian Capasso (contrabbasso), Gigi Patierno (fiati), Antonio Muto (batteria) e Emidio Ausiello (percussioni). Sarà uno spettacolo variegato, multicolore, trascinante con le incursioni di Angelo Di Gennaro, Enzo Calabrese, Francesco Malapena, Ignazio Laiola, Francesca Maresca e Maurizio Filisdeo. I quadri teatrali vedranno impegnati gli attori Anna Vitiello, Marianeve Vitiello e Enzo Tortora. Balli e coreografie della ASD Equilibrium di Chiara leveque. La regia, come sempre, affidata alla sapienza conclamata di Gigi Ragone.

“Canta Napoli alla Carosone”, nella tradizione dell’impegno di solidarietà sociale della “Achille De Luca Entertainment”, contribuirà all’ammodernamento dell’orfanotrofio Kariobangi’s Outreach di Nairobi (Kenya), progetto a cura dell’associazione Rotaract by Rotary International.