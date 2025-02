A cura della Redazione

Finì in rissa la partita di calcio Under 17 tra le prime due in classifica, Savoia, squadra di Torre Annunziata, e Santa Maria La Carità.

La reazione del presidente dell’Accademy Savoia, Lucio D’Avino, fu perentoria. “La società ha deciso che i ragazzi dell'Under 17 svolgeranno le prossime settimane un’attività socialmente utile per il territorio”.

E così è stato. I ragazzi, muniti di rastrelli e guanti, hanno incominciato a pulire l’arenile oplontino. E domani, sabato 1 marzo, ultimo giorno di “punizione.

Gli Under 17 del Savoia, alle ore 9.30, si ritroveranno sulla spiaggia del lido Mappatella intenti a pulire l’arenile pubblico.

Una punizione che senz’altro servirà loro per assumere in campo atteggiamenti più consoni ad una competizione sportiva.