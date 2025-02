A cura della Redazione

Avviso Pubblico relativo al Progetto di sostegno sociale “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”, sottoscritto con Protocollo d’Intesa tra il Comune di Torre Annunziata e il Banco Alimentare Campania ONLUS per l’anno 2025.

Il Progetto prevede la distribuzione mensile (agosto escluso) di un pacco contenente alimenti di prima necessità, in favore di 600 nuclei familiari residenti in Torre Annunziata che versano in condizioni di disagio economico.

Destinatari dell’intervento sono i cittadini che alla data del 27 febbraio 2025 risultino in possesso dei seguenti requisiti soggettivi e di reddito:

Residenza nel Comune di Torre Annunziata da almeno 1 anno; Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di un Paese Terzo ma con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; Valore dell’I.S.E.E. non superiore a 9.360 euro.

Il Servizio Politiche Sociali provvederà a compilare una specifica graduatoria delle domande pervenute entro il termine di scadenza previsto dal presente bando (23 marzo 2025), all’esito di istruttoria delle stesse, attraverso l’applicazione dei parametri e l’attribuzione del punteggio secondo le condizioni stabilite dal bando stesso, in maniera da individuare i destinatari dell’intervento dal punteggio più alto a quello più basso.

Saranno predisposte due distinte graduatorie: una, relativa ai nuclei familiari formati da almeno 2 componenti, l’altra comprendente i nuclei familiari con una sola persona.

Per l’accesso al beneficio del Sostegno Alimentare gli interessati dovranno presentare domanda collegandosi al link CLICCA QUI entro e non oltre, pena l’esclusione, le ore 24.00 del giorno 23 marzo 2025.

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi in orari di ufficio ai numeri telefonici 081/5358617- 081/5358309.