Doppio appuntamento artistico questa settimana al Teatro San Francesco in Torre Annunziata. Venerdì 7 marzo alle ore 20.30 è in programma la sesta rappresentazione in concorso per il “Premio Monsignor Raffaele Russo”, kermesse del teatro amatoriale promossa dall’Associazione “La Filodrammatica Sanfrancesco” di Torre Annunziata di concerto con il parroco dell’Ave Gratia Plena, don Paolino Franzese.

In scena la Compagnia “Teatroinsieme Rovigliano” di Torre Annunziata con “Le bugie con le gambe lunghe”, commedia di Eduardo De Filippo, per la regia di Lina Di Maio.

Scritta da Eduardo nel 1947, “Le bugie con le gambe lunghe” è una commedia inserita dall'autore nella raccolta “Cantata dei giorni dispari”. La vicenda ruota attorno all’esistenza di Libero Incoronato che è costretto a vivere tra ipocrisie e menzogne in quanto innamorato di un’ex prostituta. Un racconto che si snoda tra amarezza, intrighi, farsa e comicità. Caratteristiche drammaturgiche della maturità che ritroveremo poi in tutta la produzione successiva di Eduardo De Filippo.

“Le bugie con le gambe lunghe” è il lavoro di esordio della Compagnia “Teatroinsieme Rovigliano”, nuovo sodalizio artistico presieduto da Vincenzo Ascione e affiliato alla FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori). Il neonato team teatrale ha già portato in scena questo testo facendo registrare due sold out al “Mattiello” di Pompei l’1 e 2 febbraio scorsi.

Sempre al Teatro San Francesco, domenica 9 marzo, alle ore 19.30, va in scena “Cornuti e contenti”, commedia scritta e diretta da Marco Lanzuise. Oltre all’autore e regista, sul palco Luciano Salvetti, Angela Russo, Peppe Miccio, Marilù Armani e Mario Arienzo. Lo spettacolo è fuori concorso.

“Cornuti contenti”, commedia esilarante, racconta la storia del pittore Leonardo De Chiereca che, vivendo d’arte, sbarca il lunario grazie alla moglie Mary impiegata nelle Ferrovie. Leonardo ha un’amante, Katia, che stanca della relazione clandestina decide di rivelare la tresca a Mary. Da quel momento la vicenda vivrà una serie di eventi travolgenti e grotteschi che vedranno coinvolti anche altri personaggi.

