A cura della Redazione

Si è conclusa con un grande successo di partecipazione l’ottava edizione della “Copa Adelante“, il torneo di calcio a 5 e padel organizzato dall’ASD Pochos Napoli, che si è svolto sabato 1 marzo presso il Parco Carolina di Torre Annunziata.

L’evento, quest’anno in “special edition Pompeii”, ha visto la partecipazione di numerose squadre provenienti da tutta Italia, Milano, Torino, Roma, Firene e Napoli, oltre alle delegazioni locali. Tra le squadre partecipanti, anche l’Arci Napoli Calcio con una selezione di migranti beneficiari dei progetti SAI di Arci Mediterraneo e una selezione dei ragazzi dei salesiani di Torre Annunziata con l’associazione Piccoli Passi Grandi Sogni.

La “Copa Adelante” si è confermata un’importante occasione per promuovere i valori della giustizia sociale e del rispetto, attraverso lo sport, contro ogni forma di odio, razzismo e discriminazione.

Il torneo e la vittoria ai rigori di Arci Napoli Calcio contro i Pochos

La manifestazione ha avuto inizio con il saluto del sindaco di Torre Annunziata, Corrado Cuccurullo, accompagnato dalla vice Tania Sorrentino, che ha ricordato l’impegno della sua amministrazione nella lotta contro ogni forma di discriminazione, con l’istituzione (primo provvedimento della sua Giunta) del Garante per i diritti delle persone LGBTQIA+ e per le libertà civili.

Il torneo si è svolto in un clima di festa e di sana competizione, con partite avvincenti e momenti di grande sportività. A vincere il torneo è stata la squadra di Arci Napoli Calcio che in finale ai rigori ha battuto i Pochos Napoli, vince la Copa Atras la selezione dei ragazzi dei salesiani Don Bosco di Torre Annunziata.

Il messaggio di Francesca Pascale

Francesca Pascale, testimonial dell’evento, pur non potendo essere presente, ha voluto esprimere il suo sostegno attraverso i social media, sottolineando l’importanza dello sport come strumento di inclusione e di crescita sociale.

“Lo sport, insieme alla scuola, è il luogo più idoneo per crescere e formarsi nel rispetto degli altri, per coltivare il sogno di una società più giusta e inclusiva, leale, solidale e aperta alle diversità“, ha scritto Pascale. “Un ringraziamento speciale è stato rivolto agli organizzatori, ASD Pochos Napoli, Pride Vesuvio e Antinoo Arcigay Napoli, per il loro costante impegno sociale e politico”, conclude il suo messaggio social Francesca Pascale.

La “Copa Adelante” si è conclusa con la promessa di rinnovare l’appuntamento anche il prossimo anno, per continuare a promuovere la lotta all’omotransfobia e al razzismo, contro ogni forma di odio e di discriminazione.