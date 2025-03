A cura della Redazione

Stamattina si è riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza presso l’istituto alberghiero Graziani di via Sepolcri a Torre Annunziata.

All’incontro hanno partecipato il Prefetto Michele di Bari, il Procuratore della Repubblica di Torre Annunziata Nunzio Fragliasso, il Sindaco oplontino Corrado Cuccurullo e i rappresentantidelle Forze dell’Ordine.

La riunione si è svolta proprio nel momento in cui i carabinieri del Comando Gruppo di Torre Annunziata eseguivano 51 ordinanze di custodia cautelare per spaccio di droga. Mentre nella giornata di ieri un 30enne veniva ferito all’inguine da colpi di arma da fuoco in via Collinetta a Torre Annunziata.

“Un territorio questo che richiede la massima attenzione - afferma il Procuratore Fragliasso -, e gli arresti di stamattina ne sono la dimostrazione. Un segnale molto forte dell'attenzione che tutte le Istituzioni riservano per quest’area”.

“La sicurezza è diventato un elemento importante per la vita delle comunità - afferma il sindaco Corrado Cuccurullo -. Il Comitato era stato organizzato in precedenza, prima degli ultimi eventi. E’ un segnale di grande attenzione verso la nostra città e verso la nostra comunità”.

“Credo che questa sia l’ulteriore dimostrazione di quando questo territorio sia attenzionato e vigilato perché fortemente invasivo, per alcuni versi – afferma il predetto Michele di Bari -. E’ la seconda volta che vengo qui a Torre Annunziata per un incontro del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza. Lo svolgiamo in un luogo evocativo che è la scuola. Una grande azione educativa perché i ragazzi hanno bisogno di testimonianze positive, ma soprattutto di modelli che devono essere visti con grande favore. Certamente quando avvengono episodi che provocano allarme sociale, io comprendo la popolazione; però comprendo anche che la vigilanza e il controllo è di strettissima competenza dello Stato. E in questo noi dobbiamo andare avanti e inculcare sempre più fiducia nei cittadini”.