A cura della Redazione

Si terrà venerdì 7 marzo a Villa Tiberiade a Torre Annunziata la Terza edizione della “Tavola rotonda internazionale per la pace nel Mediterraneo”. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Torre Annunziata, ha come obiettivo il dialogo tra le diverse culture e il confronto tra le diverse religioni. Un appuntamento che, in questo periodo storico, con una guerra in corso alle porte dell’Europa e con la tensione sempre alta in Medio Oriente, assume un significato particolare.

L’evento vedrà la partecipazione del rabbino Joseph Levi della Scuola fiorentina del dialogo, l’Imam Izzedd’in Bzir dell’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia e don Luigi Castiello, cappellano del Raggruppamento Asom Campania.

L’evento vede l’organizzazione dell’Associazione Internazionale Regina Elena e dalla “Luogotenenza Cavalieri Santo Sepolcro Italia Meridionale Tirrenica”, in collaborazione con i Rotary Club di Torre Annunziata Oplonti e Pompei e il patrocinio del Parco Archeologico di Pompei.

“Torre Annunziata si affaccia sullo scenario internazionale ospitando un appuntamento che vede intorno a un tavolo tre rappresentanti delle tre religioni monoteistiche – afferma il sindaco Corrado Cuccurullo –. In questi anni la nostra città è stata relegata in un cono d’ombra e appuntamenti come questi servono anche per rilanciare il nostro territorio oltre i classici confini. Da Torre Annunziata lanciamo un messaggio di pace e di speranza per il nostro continente e per l’intera area mediterranea. Il mare non deve dividere, ma unire i tanti popoli che si affacciano sul Mediterraneo”.