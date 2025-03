Com’è cambiata Torre Annunziata negli ultimi anni? Come vivono i suoi abitanti? Quanti ne sono? Quante tasse e imposte versano al Comune?

Domande alle quali siamo in grado di fornire le relative risposte.

Partiamo dalla popolazione. All'inizio del nuovo secolo gli abitanti a Torre Annunziata erano 48mila. Nel 2023 sono scesi a 40.318 (Fonte DUP 2025), di cui 19.377 maschi (48,06%) e 20.941 femmine (51,94%). Dal 2020 al 2022 la popolazione è diminuita di 981 abitanti, di cui 320 quale differenza tra deceduti e nati (1.456 - 1.136), e 661 quale differenza tra emigrati e immigrati (3.008 - 2.347). I dati relativi all’anno 2024 non sono ancora noti, ma sicuramente la popolazione, vista la media di decrescita degli ultimi 20 anni, si è attesterà ben al di sotto dei 40 mila abitanti.

Negli anni 2020 e 2022 sono emigrati lo stesso numero di abitanti (1.005), mentre nel 2021 il numero è stato leggermente inferiore (998). Il numero degli immigrati (tra stranieri e italiani), invece, è rimasto più o meno costante dal 2020 al 2022, circa 800 all’anno.

Il tasso di natalità (nati per ogni 1.000 abitanti) è in lenta, ma continua diminuzione. Nel 2020 era del 9,80, nel 2021 del 9,78, nel 2022 del 9,72. Tuttavia è oltre 3 punti in più rispetto alla media nazionale nel 2022 (6,4), quasi due punti in più della media regionale (7,9), e quasi un punto e mezzo in più rispetto a Napoli (8,4).

Quanto versano in tasse e imposte comunali i cittadini di Torre Annunziata?

Nel 2025 le entrate comunali (Fonte DUP) si attesteranno, secondo le previsioni, intorno ai 18 milioni e 105 mila euro, così suddivise: 4.619.000 euro (IMU), 2.604.500 euro (Addizionale Irpef), 10.331.000 (Tari), 200.000 euro (Canone per la pubblicità), 350.000 (Canone occupazione spazi e aree pubbliche). Le aliquote e le tariffe sono applicate nella misura massima stabilita dalla legge.

Un dato interessante deriva dal gettito dell’addizionale Irpef comunale prevista per l’anno 2025, pari a 2.604.500 euro. Partendo da questo dato, ottenuto applicando l’8 per mille al reddito lordo dei residenti a Torre Annunziata, si può risalire al reddito complessivo presunto che i cittadini torresi dichiareranno nel 2025: pari a 325.562.500 euro. Un reddito lordo medio a famiglia che si attesta intorno ai 20mila euro, inferiore di oltre un terzo rispetto alla media nazionale.