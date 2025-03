A cura della Redazione

Dopo oltre un anno dalla ripresa dei lavori in via Fusco a Torre Annunziata, finalmete il tratto di strada chiuso sarà riaperto al traffico veicolare.

Mercoledì 12 marzo alle 9.30 il tratto di strada di via Fusco, compreso tra via delle Quattro Giornate e via Gino Alfani, tornerà ad essere percorribile.

Il cantiere, funzionale alle opere di collettamento dei reflui di Torre del Greco al depuratore di Foce Sarno, dopo un intenso lavoro a cura di Gori, è stato smontato e mercoledì si terrà la simbolica rimozione delle barriere che lo delimitavano.

Saranno presenti il sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo, il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella, il Presidente di Gori Sabino De Blasi, l’Amministratore Delegato di Gori Vittorio Cuciniello, il Coordinatore del Distretto Sarnese Vesuviano dell’Ente Idrico Campano Raffaele Coppola, il Presidente dell’Ente Idrico Campano Luca Mascolo e il consigliere regionale Mario Casillo.