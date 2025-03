A cura della Redazione

Svolta ambientale anche a Torre Annunziata nell’ambito dei lavori per il collettamento dei reflui al depuratore di Foce Sarno.

Sono stati ultimati gli interventi a cura di Gori per il completamento della rete fognaria in via Fusco, via Caravelli e via Gino Alfani, con la riapertura di via Fusco al traffico pedonale e veicolare. Un momento molto atteso e condiviso insieme all’intera comunità questa mattina, con la simbolica rimozione delle transenne che delimitavano il cantiere.

Presenti il sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo, il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella, il presidente di Gori Sabino De Blasi, l’amministratore delegato di Gori Vittorio Cuciniello, il coordinatore del Distretto Sarnese Vesuviano dell’Ente Idrico Campano Raffaele Coppola, il presidente dell’Ente Idrico Campano Luca Mascolo e il consigliere regionale Mario Casillo.

Per il comune di Torre Annunziata, l’entrata in funzione del nuovo sistema fognario si traduce in benefici concreti: maggiore sicurezza idraulica, un servizio più efficiente e, soprattutto, una significativa riduzione dell’impatto ambientale, con effetti positivi sulla qualità delle acque di balneazione e sulla tutela del litorale.

Le dichiarazioni di Corrado Cuccurullo

“Stamattina - afferma il sindaco Corrado Cuccurullo - restituiamo alla città una viabilità finalmente scorrevole grazie alla riapertura totale di via Fusco, arteria fondamentale non solo nella mobilità cittadina ma anche per raggiungere l'area degli stabilimenti balneari. Questa riapertura inoltre sancisce la conclusione di un cantiere di straordinaria importanza per Torre Annunziata. Il nuovo sistema fognario, infatti, realizzato tra via Caravelli, via Alfani e via Fusco, ha portato alla dismissione delle vecchie stazioni di sollevamento e alla risoluzione degli allagamenti in zona. Un problema superato anche attraverso le 15 nuove caditoie che recapitano le acque direttamente nel collettore fognario e non più in un vecchio canale che sversava in mare”.

Queste opere sono comprese nel più ampio progetto per il collettamento dei reflui di Torre del Greco al depuratore di Foce Sarno, finanziato dalla Regione Campania per 35 milioni di euro e di cui Gori è soggetto attuatore. Con il completamento degli interventi a Torre Annunziata si chiude una fase cruciale dei lavori, che registrano un significativo passo in avanti. È stato realizzato, infatti, il nuovo collettore fognario, lungo circa un chilometro, che consente di convogliare i reflui di Torre del Greco all’esistente galleria comprensoriale diretta al depuratore di Foce Sarno.

Le dichiarazioni di Luigi Mennella

“Entro fine anno i reflui prodotti dalla città di Torre del Greco - dichiara il sindaco Luigi Mennella - saranno tutti collettati al depuratore di Foce Sarno. Una prima parte, quella che una volta veniva convogliata al depuratore di Villa Inglese, sarà già indirizzata all'impianto di Castellammare di Stabia, mentre la restante - in passato destinata al depuratore di San Giuseppe alle paludi - sarà collettata entro il prossimo dicembre. In questo modo, il nostro mare avrà benefici eccezionali e la ricaduta, soprattutto in termini turistici, sarà notevole”

Gli interventi per Torre del Greco, una volta ultimati, consentiranno di portare a depurazione i reflui di 100.000 abitanti. All’inizio dell’estate, il completamento del collettore che va dall’impianto di Villa Inglese alla galleria comprensoriale di Torre Annunziata, con il collettamento dei reflui di circa 35.000 abitanti, segnerà una prima svolta cruciale, con un netto miglioramento della qualità delle acque marine.

Le dichiarazioni di Sabino De Blasi

“Quest’opera si inserisce in un percorso più ampio di investimenti strategici compresi nel programma Energie per il Sarno – afferma il presidente di Gori, Sabino De Blasi -. Attraverso questo piano di interventi stiamo lavorando concretamente per il disinquinamento del fiume Sarno, il recupero della piena balneabilità nel Golfo di Napoli e il potenziamento delle infrastrutture fognarie e depurative, con l’obiettivo di restituire al territorio un ecosistema più sano e sostenibile. L’azione congiunta di Gori, Ente Idrico Campano e Regione Campania sta dando risultati tangibili e rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra istituzioni. Il futuro delle nostre comunità passa attraverso interventi come questo, che non solo migliorano l’ambiente, ma generano anche opportunità di sviluppo per il territorio e per le generazioni che verranno”.

Le dichiarazioni di Raffaele Coppola

“Oggi diamo una risposta importante anche al territorio di Torre Annunziata - spiega il coordinatore del Distretto Sarnese Vesuviano Raffaele Coppola -. Stiamo portando avanti con determinazione e visione strategica un’attività di modernizzazione della rete idrica e fognaria. Siamo concretamente impegnati a garantire infrastrutture all’altezza delle sfide ambientali del nostro tempo, promuovendo soluzioni innovative e sostenibili. L’obiettivo è chiaro: restituire ai cittadini un ambiente più sano e un mare più pulito, contribuendo alla crescita economica e turistica di un’area di straordinario valore”.

Le dichiarazioni di Luca Mascolo

“L’importante intervento che stiamo portando avanti - conclude il presidente dell'Ente Idrico Campano Luca Mascolo - rappresenta un esempio concreto di come la sinergia tra Ente Idrico Campano, Regione Campania e Gori possa tradursi in azioni decisive. Abbiamo adottato tecnologie innovative, come il microtunneling, che ci consentono di procedere con lavori di alta precisione, minimizzando l’impatto sulle città e proteggendo il paesaggio. Un intervento di questa portata rappresenta un vero e proprio investimento nel futuro delle nostre comunità. Siamo orgogliosi di questo traguardo e guardiamo con entusiasmo ai prossimi passi: il nostro impegno continua affinché il Golfo di Napoli torni a essere un patrimonio di bellezza e sostenibilità”.