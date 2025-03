A cura della Redazione

Un importante momento di confronto e approfondimento sul tema dell’identità di genere nato grazie alla sinergia tra la Libreria Libertà di Torre Annunziata, Giuseppe De Nicola Editore e il dott. Lucio Bianchi.

“Transgender - Supportare le persone: riflessioni su salute e politiche attive in una prospettiva di benessere e inclusione”, nasce con l’obiettivo di offrire un dialogo aperto e costruttivo tra esperti del settore e pubblico, affrontando il tema della salute mentale e del supporto alle persone transgender.

Appuntamento è per sabato 15 marzo 2025 alle 9 in via Parini, 88.

L’evento trae ispirazione dal libro "Io non voglio uscire. Storia di Manuel, nato due volte" di Anna De Santis, edito da Giuseppe De Nicola Editore. L’autrice racconta il difficile percorso di Martina nel diventare Manuel esplorando il conflitto interiore e familiare che ha accompagnato tale transizione. Una storia vera che diventa simbolo della necessità di un cambiamento culturale e sociale nel modo in cui oggi la società accoglie e sostiene le persone transgender.

Sulla scia di tale riflessione, il convegno, organizzato da Paolo Valerio e Lucio Bianchi, vedrà la partecipazione di professionisti della salute mentale che discuteranno delle strategie più efficaci per accompagnare le persone transgender in un percorso di autodeterminazione. L’obiettivo non è "curare" la disforia di genere, ma favorire un supporto concreto per garantire una vita serena e appagante, sia nelle relazioni personali che in ambito lavorativo.

Al centro del dibattito, l’importanza di un approccio terapeutico basato sull’ascolto autentico, libero da pregiudizi, che tenga conto delle reali esigenze e difficoltà quotidiane delle persone transgender.

A moderare l’incontro sarà Paolo Valerio - La presa in carico delle persone Transgender/Gender diverse nei diversi contesti e nelle diverse fasi della vita.

Interverranno:

Amelia Filippelli - La Medicina di Genere e la qualità delle cure.

- La Medicina di Genere e la qualità delle cure. Dario Dorato - Le buone pratiche di medicina estetica nel percorso di transizione.

- Le buone pratiche di medicina estetica nel percorso di transizione. Alessandra Delli Venere - Incongruenza di genere in età evolutiva, quali percorsi di accompagnamento?

Incongruenza di genere in età evolutiva, quali percorsi di accompagnamento? Carmela Bravaccio e Maria Pia Riccio - Il ruolo del Neuropsichiatra Infantile per bambino e adolescente.

Il ruolo del Neuropsichiatra Infantile per bambino e adolescente. Federico Maria de Luca - Le politiche attive di inclusione delle persone Transgender/Gender diverse alla luce della normativa nazionale e comunitaria.

Le politiche attive di inclusione delle persone Transgender/Gender diverse alla luce della normativa nazionale e comunitaria. Daniela Lourdes Falanga e Giusy Di Lorenzo - Buone prassi: il Consultorio InConTra.

Buone prassi: il Consultorio InConTra. Anna De Santis - Io non voglio uscire: storia di Manuel, nato due volte.

Il convegno è rivolto a medici chirurghi, psicologi, logopedisti, TNPEE, terapisti occupazionali, educatori professionali (Classe SNT/2), infermieri e tecnici della riabilitazione psichiatrica. La partecipazione consente di ottenere 4 crediti ECM formativi. La partecipazione è aperta anche a insegnanti, assistenti sociali e altre figure interessate.

Le iscrizioni, da effettuarsi accedendo alla piattaforma online: https://www.teseoformazione.it/fad/, si chiuderanno al raggiungimento di 50 partecipanti (evento a numero chiuso). La data e l’ora d’iscrizione rappresentano elemento preferenziale per la partecipazione.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Associazione Teseo, Provider Nazionale Standard ECM n. 187, Via Supportico degli Astuti n. 28 - 80132 Napoli – info@teseoformazione.it – www.teseoformazione.it – tel. 081.9221288 – 334.7359042.