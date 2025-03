Parteciperà anche Torre Annunziata alla 28^ edizione della Borsa Mediterranea del Turismo. Da oggi giovedì 13 marzo e fino a sabato 15 alla Mostra d’Oltremare di Napoli, la nostra città presenterà le proprie bellezze archeologiche e turistiche all’interno di uno stand specifico.

Nella conferenza stampa di presentazione a Palazzo Criscuolo, l’assessore al Turismo Alfonso Ascione ha sottolineato il ruolo centrale di Oplontis all’interno di un articolato progetto di rilancio del territorio dal punto di vista turistico: «La Villa di Poppea è un sito archeologico unico al mondo. Bisogna partire da lì azzerando tutte le ombre del passato».

«La prima iniziativa – prosegue Ascione – è in programma domenica 6 aprile in occasione della giornata d’ingresso gratuito ai musei. La stazione della Circumvesuviana vicina agli scavi sarà dotata di pannelli pubblicitari permanenti che richiamano Oplontis unitamente ad un percorso per accompagnare i turisti fino all’ingresso degli scavi. Stiamo pensando anche di animare via Sepolcri attraverso figuranti con abiti d’epoca».

Le componenti fondamentali per realizzare questo progetto ambizioso sono indubbiamente le associazioni culturali (in primis Archeoclub, Gruppo Storico Oplontino e Pro Loco), le scuole, le strutture ricettive-alberghiere e, non a caso, ieri erano ben rappresentati nella conferenza stampa.

«Il trasporto pubblico è altrettanto fondamentale per recuperare una massiccia presenza di turisti nella nostra città. Per questo motivo – aggiunge l’assessore Ascione – abbiamo avviato un dialogo con l’Eav e pensiamo di coinvolgere i tassisti ipotizzando, attraverso specifiche turnazioni, di coprire h24 la mobilità sul territorio».

Sempre nell’ambito del processo di valorizzazione delle bellezze archeologiche, l’assessore Alfonso Ascione ha anche annunciato l’istituzione del “Premio Oplontis”, finanziato da fondi della Regione Campania, la cui prima edizione dovrebbe essere lanciata il prossimo 5 agosto per poi concludersi nella settimana di festeggiamenti della festa patronale del 22 ottobre. La kermesse è attualmente in fase embrionale. I dettagli verranno successivamente presentati alla città. «Il nostro intento – sottolinea Ascione – è quello di rendere permanente nel tempo l’appuntamento con il Premio e annoverarlo così tra le attrattive turistiche della città».

Il sindaco Corrado Cuccurullo, nel sottolineare l’immenso spessore culturale che caratterizza la storia della nostra città, conclude: «Quello che noi stiamo costruendo nel percorso di valorizzazione turistica è fortemente connesso al tema della cultura che andremo ad enfatizzare nella nostra presenza alla Borsa Mediterranea del Turismo. E stiamo combattendo in maniera decisa - sostiene con fermezza il primo cittadino - anche contro chi vuole continuare ad affermare l’aspetto stereotipato della nostra come una città di camorra. Da circa 40 anni ci hanno proiettato in un cono d’ombra. La nostra chiara volontà è di uscirne per restituire al territorio l’immagine che merita».