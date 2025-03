A cura della Redazione

Si terrà giovedì 20 marzo a Palazzo Criscuolo la presentazione di Smartland@Pompei. L’app, realizzata dall’Unità Grande Pompei guidata dal Gen. Giovanni Capasso, rientra nel Piano Strategico per lo sviluppo delle aree comprese nel Piano di Gestione del sito UNESCO “Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata”.

Si tratta di un portale Open Data per il Sistema Turistico Culturale integrato: una piattaforma di servizi integrati per la valorizzazione dei singoli territori compresi nella Buffer Zone. L’app è già disponibile su Apple Store e Play Store.

Alla presentazione parteciperanno il Generale Giovanni Capasso, Direttore Generale dell'Unità Grande Pompei e il dott. Alberto Bruni, progettista dell’app. Per il Comune saranno presenti il sindaco Corrado Cuccurullo e l’assessore al turismo Alfonso Ascione.

“Si tratta di uno strumento digitale innovativo – affermano l’assessore al turismo Alfonso Ascione e il sindaco Corrado Cuccurullo – utile per i visitatori che arrivano sul nostro territorio per potersi orientare e scoprire le eccellenze presenti anche a Torre Annunziata. Rappresenta anche un’occasione per le tantissime attività per mettersi in mostra e intercettare i tanti turisti. Il convegno nasce dalla volontà di illustrare agli operatori e agli stakeholders della nostra città i vantaggi e le opportunità derivanti da questa applicazione”

Questo progetto non si limita a valorizzare il sito seriale UNESCO 829, a cui Torre Annunziata partecipa a pieno titolo con la Villa di Poppea, ma estende i suoi benefici all’intera buffer zone, permettendo a tutti i Comuni dell'area vesuviana di essere protagonisti di un’innovativa offerta turistica e culturale.

“Grazie a questa piattaforma, il Comune di Torre Annunziata avrà la possibilità di promuovere le proprie risorse e tradizioni – afferma il Generale Giovanni Capasso - coinvolgendo attivamente i cittadini e gli stakeholders locali. Il principale obiettivo del progetto Smartland@Pompei è proprio quello di stimolare l’economia locale attraverso varie forme premialità (incentivi e sconti) per chi sceglie di visitare Torre Annunziata e prolungare il suo soggiorno nel territorio vesuviano”.