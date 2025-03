A cura della Redazione

Formare le nuove generazioni all’uso consapevole del denaro e aiutarli a non cadere nelle trappole della ludopatia e del gioco d’azzardo: è questo l’obiettivo dell’incontro sul tema “Educare alla Finanza Etica per avviare processi di adozione sociale delle vulnerabilità finanziarie” organizzato da Finetica Ets in collaborazione col Distretto Rotary 2101 e la Conferenza Episcopale Campana, nell’ambito della Global Money Week (GMW). L’iniziativa si svolgerà presso l’Albergo Libera Gioventù (traversa Andolfi 41, Torre Annunziata) e vedrà la partecipazione degli studenti di diversi istituti della città e della provincia.

Arrivata alla tredicesima edizione, la GMW promossa dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha come obiettivo soffermarsi sugli sviluppi della finanza digitale e sul modo in cui i consumatori interagiscono con i servizi finanziari online: dall’emergere dei “Finfluencer" al crescente utilizzo dell’Intelligenza artificiale, che possono rendere difficile per tutti, ma soprattutto per i più giovani, individuare informazioni e consigli affidabili.

«Grazie al progetto realizzato in collaborazione con Finetica - spiega Antonio Brando, Governatore del Distretto Rotary 2101 - abbiamo coinvolto seicento studenti degli istituti superiori che hanno partecipato a un percorso formativo finalizzato da un lato a un utilizzo consapevole del denaro e delle monete elettroniche, e dall’altro a stare in guardia dalle trappole delle proposte finanziarie veicolate su Internet. Il progetto, dunque, può avere un impatto forte soprattutto per evitare agli adolescenti di correre il rischio di essere risucchiati dalla ludopatia e dal gioco d’azzardo, due piaghe che si stanno diffondendo soprattutto tra i giovani e i giovanissimi».

Il Direttore dell’Ufficio per i Problemi Sociali e il Lavoro della Conferenza Episcopale Campana, don Giuseppe Autorino, dichiara che: «Questa iniziativa va perfettamente nella direzione indicataci dalla 50ª Settimana Sociale di Trieste, dove Finetica è stata presente quale buona pratica riconosciuta dalla CEI; nel portare l’Educazione finanziaria nelle Scuole e quindi l’esperienza del Microcredito sociale e della Finanza inclusiva, si vuole fronteggiare quello specifico e dilagante fenomeno usuraio, che sta colpendo migliaia di microimprese familiari, escluse da ogni possibilità di accedere a prestiti legali, anche per piccoli importi».

All’iniziativa parteciperanno il Rotary Club Torre Annunziata, il Rotary Club Nola Pomigliano, il Rotary Club Castellammare, quindi l’Istituto Comprensivo Leopardi di Torre Annunziata, l'ISS Montalcini-Ferraris di Saviano.

Il programma dell’incontro prevede i saluti istituzionali di: Corrado Cuccurullo, sindaco di Torre Annunziata; Michele di Bari, prefetto di Napoli, Francesco Marino, vescovo di Nola. Intervengono Raffaele Napolitano, vice presidente della Cooperativa sociale Metanova; Nello Tuorto, presidente di Finetica Ets, e Tina Manfredini, Presidente del Rotary Club di Torre Annunziata.

Nell’abito della Global Money Week 2025 sarà presentato il progetto di “Adozione sociale vittime usura e soggetti a rischio usura” finanziato a Finetica nell’ambito del PR Campania FSE+ 2021/2027; «Le risorse comunitarie - dichiara Nello Tuorto, presidente di Finetica Ets - opportunamente impiegate in progetti di educazione finanziaria, di adozione sociale ed in strumenti di assistenza e di microfinanza rivolti alle famiglie in condizione di sovraindebitamento e di vulnerabilità sociale ed economica, costituiscono un’opportunità unica da non disperdere, per aiutare concretamente nella nostra regione, migliaia di persone e di microimprese familiari cadute in difficoltà ed incalzate dai debiti. Il livello di esclusione dal Sistema finanziario legale ha assunto ormai dei numeri impressionanti: in Campania si contano più di un milione di persone escluse dalla possibilità di accedere al credito ed ai servizi bancari legali, finanche esclusi dalla possibilità di ottenere una semplice carta prepagata. Pertanto è quantomai urgente offrire dei servizi di assistenza finanziaria destinati al crescente numero di soggetti in difficoltà: famiglie svantaggiate, microimprese sovraindebitate, donne e giovani; che non riescono più a trovare un’adeguata attenzione da parte degli Istituti creditizi e rischiano di cadere vittime delle organizzazioni usuraie e criminali…».