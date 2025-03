A cura della Redazione

Nuovo appuntamento artistico questa settimana al Teatro San Francesco in Torre Annunziata. Venerdì 21 marzo alle ore 20.30 è in programma la settima rappresentazione in concorso per il “Premio Monsignor Raffaele Russo”, kermesse del teatro amatoriale promossa dall’Associazione “La Filodrammatica Sanfrancesco” di concerto con il parroco dell’Ave Gratia Plena, don Paolino Franzese.

Il nutrito cartellone propone la commedia "Ditegli sempre di sì” di Eduardo De Filippo realizzata dalla compagnia di Torre Annunziata “’A Fenesta d ‘aTorre” con la regia di Vincenzo Genovese. Un lavoro che il team artistico oplontino porta in scena da oltre due anni e che raccoglie ovunque unanimi consensi. L’ultima standing ovation domenica scorsa allo Sport Club Oplonti (foto).

La compagnia “’A Fenesta d ‘a Torre” nasce nel 2013 a Torre Annunziata per ferma volontà di Vicenzo Genovese. Oltre due lustri di esperienze artistiche maturate sul palcoscenico che hanno dato vita ad una serie di rappresentazioni caratterizzate da impegno, ricerca e passione. Un gruppo di attori che riesce sempre a far arrivare in platea nitide sensazioni di straordinaria abnegazione trasmettendo autentiche emozioni.

In "Ditegli sempre di sì” Eduardo affronta un tema spesso presente nelle sue opere: la follia. E’ una commedia in due atti la cui prima stesura è datata 1927, ma l’argomento trattato, dopo quasi un secolo, appare incredibilmente attuale. Il protagonista è Michele Murri che, dopo un periodo trascorso in manicomio, torna a casa scontrandosi con un ambiente complesso e difficile per lui e dove la comunicazione è assurdamente improbabile.

Lo stesso Eduardo presentò l’opera così: «Non c’è filosofia in questa farsa, ma un personaggio della vita vera, un tal dei tali affetto da follia. Non c’è tesi specifica, né un fatto, ma cosa pensa e come vive un matto. Allora è un dramma, mi direte voi, io vi rispondo “è una tragedia vera, ma non è nostra”. E la tragedia vera diventa farsa se non tocca noi».