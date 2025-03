A cura della Redazione

I militari della Guardia Costiera di Torre Annunziata incontrano più di 100 alunni della scuola elementare del IV Circolo Didattico Carlo Nunziante Cesaro.

Nella mattinata di mercoledì 12 marzo si è tenuto un altro importante confronto con i giovani studenti nell’ambito del percorso formativo avviato dall’Autorità marittima di Castellammare di Stabia e di Torre Annunziata nelle scuole del territorio.

Alla presenza del Capo del Compartimento marittimo di Castellammare di Stabia Capitano di Fregata Andrea Pellegrino e Comandante del porto di Torre Annunziata Fabio Cassone, oltre 100 studenti delle classi di quinte elementare, hanno con vivissimo interesse partecipato insieme ai propri docenti e alla Dirigente Scolastica prof.ssa Maria Pisciuneri alla visione dei video e all’illustrazione delle informazioni sulla legalità, sull’educazione marinaresca sul “come comportarsi in mare”.

I Comandanti hanno illustrato le molteplici funzioni attribuite dalla legge al Corpo delle Capitanerie di porto Guardia Costiera, le molteplici finalità che la legge attribuisce ad esso e il percorso che va intrapreso se si vuole indossare quella divisa al servizio dello Stato e della comunità. Le complesse attività operative svolte dagli uomini e donne della Guardia Costiera con i loro mezzi navali unitamente alle funzioni di polizia nei tanti settori, hanno fortemente attratto l’attenzione degli alunni e dei propri docenti.

Gli studenti hanno “toccato con mano” la realtà operativa di un Corpo che ha tra i suoi principali obiettivi la salvaguardia della vita umana in mare, la tutela del mare e dell’ecosistema marino, la sicurezza della navigazione e dei trasporti, i controlli sulla filiera dei prodotti ittici a la difesa del consumatore finale.

“Questa iniziativa della Guardia Costiera - ha spiegato la docente Grazia Sepe - rappresenta una grande opportunità per i nostri studenti e per la loro formazione. Le numerose domande rivolte al Comandanti Pellegrino e Cassone testimoniano quanto eventi del genere siano utili nel rafforzare il senso civico delle nuove generazioni. Il mare è un elemento fondamentale dell’identità campana. Il modo diretto, semplice e ricco di umanità con cui i Comandanti si sono rivolti ai nostri ragazzi ha permesso loro di comprendere tanti aspetti di grande importanza”.

Incontrare le Forze dell’ordine avvicina i ragazzi allo Stato e permette di meglio comprenderne obiettivi, compiti e finalità. Agli studenti, durante l’incontro, è stata data la possibilità di intervenire ponendo domande e osservazioni in ordine agli uomini e alle donne che quotidianamente sono impegnati in attività istituzionali in mare e in terra, compresa la sicurezza della navigazione. I bambini hanno avuto l’opportunità di approfondire le loro conoscenze sui compiti della Guardia Costiera. Per loro è stata un’esperienza concreta di avvicinamento alle tematiche ambientali e di sicurezza in mare nel loro percorso formativo e didattico. Al termine dell’incontro è stato possibile riscontrare un grande entusiasmo da parte degli alunni che, da subito, si sono sentiti parte integrante della grande famiglia della Guardia Costiera italiana.