Venerdì 21 marzo si terrà la trentesima edizione della Giornata dell'impegno e della memoria per le vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera e da Avviso Pubblico con l'Alto Patrocinio del Presidente della Repubblica. La manifestazione nazionale si terrà a Trapani.

“Il PD di Torre Annunziata – dichiara Ciro Passeggia, segretario cittadino - è al fianco dei giovani e delle associazioni che dalla Campania testimonieranno il loro No alla camorra e alla corruzione.

Sono 1.101 i nomi di vittime innocenti che verranno letti dal palco di Trapani. Quest'anno sono venti in più rispetto al 2024 tra cui tre della nostra area metropolitana: Demetrio Medaglia, Agerola 1991; Aldo Arciuli, Pomigliano d'Arco 1984; Maurizio Cerrato, Torre Annunziata 2021.

E' di grande valore simbolico che la manifestazione si svolga quest'anno in Sicilia, terra difficile e tormentata, in cui tanti servitori dello stato, amministratori pubblici, sindacalisti e imprenditori hanno perso la vita per la loro coerenza e il loro coraggio nella lotta alla mafia.

Per non disperdere il loro lascito ci batteremo, con ancora più forza - conclude Passeggia - per sconfiggere camorra e corruzione.