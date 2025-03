A cura della Redazione

Con l’inizio della primavera germogliano i fiori e anche i marciapiedi a Torre Annunziata si adornano di fiorellini e vegetazione.

Sono molte le segnalazioni di cittadini che attraverso i social pubblicano foto sullo stato del verde pubblico dove risiedono, e sulle condizioni in cui versano i giardini pubblici.

Verde trascuratissimo anche se da poco l’amministrazione comunale ha affidato l’appalto per la potatura degli alberi, che sta proseguendo in tutta la città. Purtroppo si è partiti con molto ritardo ed ora è una corsa contro il tempo. In talune strade la vegetazione invade completamente i marciapiedi e non permette il transito dei pedoni.

Con la speranza che questi ritardi siano dovuti al rodaggio della nuova macchina comunale, ci auguriamo che la stessa cosa non accada in futuro e che si provveda per tempo alla manutenzione del verde cittadino, biglietto da visita per i tanti turisti che visitano la nostra città.