A cura della Redazione

Oggi 25 marzo 2025 prende il via il primo corso di formazione dal titolo “Innovazione ed efficienza per il futuro: dal Pnrr al lean six sigma e al digitale”, organizzato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II in collaborazione con la direzione strategica aziendale Asl Napoli 3 Sud.

Si tratta del primo appuntamento di un ampio programma formativo destinato ai professionisti sanitari dell’azienda sanitaria con sede a Torre del Greco diretta da Giuseppe Russo.

L’obiettivo è diffondere competenze avanzate in tema di organizzazione sanitaria, innovazione digitale e qualità dei servizi, in linea con le sfide poste dal Piano nazionale di rinascita e resilienza.

Il progetto prevede l’erogazione di quattro corsi da 60 ore con appuntamenti a cadenza bimensile, coinvolgendo progressivamente i professionisti delle diverse aree:

- nord (ospedale di Nola e stabilimento Pollena Trocchia, ospedale Maresca di Torre del Greco, ospedale di Boscotrecase)

- sud (ospedale San Leonardo di Castellammare e stabilimento Gragnano, ospedale Sorrento - Vico Equense)

- area della prevenzione

- area territoriale

Il progetto si articola in tre moduli, ognuno dedicato a tematiche strategiche per il miglioramento continuo e l’efficienza delle aziende sanitarie: strumenti tecnologici e di valutazione per il raggiungimento degli obiettivi strategici di un’azienda ospedaliera; strumenti organizzativi per gli obiettivi Pnrr, il lean six sigma; strumenti tecnologici per gli obiettivi Pnrr attraverso il quale i partecipanti impareranno a osservare direttamente i processi nei reparti, analizzandone attività, tempi e metodi, per identificare criticità e potenzialità di miglioramento.

“Con questa importante iniziativa formativa - spiega il direttore generale Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo - , l’azienda conferma la propria volontà di investire sulla crescita professionale del personale e sul rafforzamento delle competenze organizzative e tecnologiche, fondamentali per affrontare le sfide poste dal Pnrr e garantire un servizio sanitario sempre più efficiente, innovativo e vicino ai bisogni del cittadino".