A cura della Redazione

Da qualche anno a questa parte i profumi arabi sono diventati gradualmente sempre più conosciuti e apprezzati nel mercato della profumeria internazionale. Insomma, è lecito sottolineare che ciò che fino a non troppo tempo fa era considerabile come un segmento di nicchia, conosciuto principalmente dagli appassionati, oggi è un vero fenomeno virale grazie alla potenza comunicativa dei social media e alla peculiare ricchezza olfattiva che questi profumi offrono.

Il potere dei social media

Cominciamo proprio dal ruolo esercitato dai principali social media nell’esplosione di popolarità dei profumi arabi: TikTok, Instagram e YouTube hanno inequivocabilmente svolto un ruolo fondamentale nella popolarizzazione di queste fragranze, con i "perfume influencer" che hanno iniziato con sempre maggiore convinzione a condividere recensioni di profumi come quelli di Lattafa, Swiss Arabian, Rasasi e Armaf.

Il risultato è presto verificabile. Basta controllare quanti milioni di visualizzazione abbiano i contenuti contraddistinti da hashtag che richiamano ai profumi arabi per entrare in un mondo di contenuti come unboxing, reazioni al primo spruzzo e il test sulla scia olfattiva.

Inoltre, ciò che colpisce maggiormente in questi contenuti è l'effetto sorpresa: molti utenti occidentali scoprono per la prima volta che profumi dal prezzo accessibile possono offrire performance straordinarie in termini di persistenza e durata, spesso superando fragranze di lusso dai costi decisamente più elevati.

Le caratteristiche dei profumi arabi

Naturalmente, la popolarità dettata dai social media non sarebbe duratura e consolidabile senza le straordinarie caratteristiche tipiche dei profumi arabi, che consentono a queste fragranze di distinguersi significativamente rispetto alle altre occidentali.

La persistenza

Il primo elemento distintivo dei profumi arabi è certamente rappresentato dalla grande persistenza. Se infatti molte fragranze occidentali contemporanee tendono a essere discrete e poco persistenti, i profumi arabi agiscono in senso inverso, celebrando alla grande la propria intensità. Spesso troviamo formulazioni molto intense, a base di oli concentrati (attar) o eau de parfum che durano molte ore, talvolta giorni, sulla pelle e sui vestiti.

La complessità

Altra caratteristica tipica della tradizione profumiera araba è legata alla complessità delle fragranze. I maestri profumieri arabi amano destreggiarsi nella stratificazione più sofisticata di note olfattive ricche e avvolgenti. Ne deriva un utilizzo spesso molto generoso di ingredienti come oud (legno di agar), ambra, zafferano, rosa damascena e incenso, per creare composizioni multidimensionali che evolvono notevolmente nel tempo.

L’oud

L’oud è forse il principale biglietto da visita dei profumi arabi. Chiamato anche come oro liquido o legno degli dei, è l'ingrediente simbolo dei profumi che possono essere ricondotti alle fragranze arabe, un materiale prezioso, derivato dal legno di aquilaria infettato da un particolare fungo, che produce un aroma complesso che può variare dal dolce e mielato al legnoso e terroso.

La convenienza

Anche se quanto sopra potrebbe far pensare ai profumi arabi come a scelte particolarmente lussuose, in realtà uno degli aspetti più sorprendenti che ha contribuito alla viralità dei profumi arabi è proprio il loro altissimo rapporto qualità-prezzo. Molti brand offrono infatti fragranze di alta qualità a prezzi decisamente più contenuti rispetto ai marchi di lusso occidentali, garantendo un’accessibilità che ha permesso a molti appassionati di esplorare un mondo olfattivo nuovo senza investimenti proibitivi.

I brand simbolo della profumeria araba

Fin qui, una breve panoramica dei profumi arabi e delle loro caratteristiche. Cerchiamo ora di passare all’azione e capire quali siano le fragranze più desiderabili di questa stagione partendo da un esame dei brand più citati e virali.

Tra di essi non possiamo non partire con Lattafa, forte di alcuni bestseller che hanno conquistato gli appassionati a suon di fragranze persistenti dal costo contenuto. Altro brand di facile riconoscibilità è Swiss Arabian, considerato a tutti gli effetti come uno dei massimi pionieri nell'esportazione dei profumi arabi verso l'Occidente, dotato di una vasta gamma che va dagli attar tradizionali a composizioni più contemporanee.

Abbiamo poi Rasasi, un celebre marchio degli Emirati Arabi, noto per l'eccellente equilibrio tra qualità e prezzo, con linee che spaziano dal tradizionale al moderno, e ancora Armaf, famoso per le sue interpretazioni di profumi di lusso occidentali, in grado di offrire alternative accessibili ma di qualità.

Tre profumi da provare subito

Se poi in questo ventaglio di centinaia di proposte dovessi sentirti preda dell’imbarazzo della scelta, nessun timore. Nelle prossime righe abbiamo infatti condiviso tre profumi da provare subito tra le offerte su orientaldream.it, un punto di riferimento per chi vuole acquistare le migliori fragranze arabe ai migliori prezzi.

Partiamo subito alla grande con Lattafa Bade'e Al Oud Oud For Glory, fragranza legnosa, unisex, ricca e sofisticata, con note di testa di lavanda, zafferano e noce moscata. È nel cuore del profumo che però troviamo il grande protagonista: l’oud, accompagnato dal patchouli per creare una combinazione intensa e affascinante. Il profumo si chiude poi con note di muschio e, ancora, oud e patchouli a dare maggiore consistenza.

Passiamo dunque ad un altro best seller di categoria, Asdaaf Ameerat Al Arab, appartenente alla famiglia dei floreali legnosi muschiati. Perfetto per lasciare il segno, il profumo si apre all’olfatto con note di agrumi e bergamotto che lasciano spazio a un cuore di muschio bianco e aloe vera e, quindi, a una chiusura con gelsomino, muschio, note legnose e oud.

Come terza scelta – ma non certo in ordine di importanza – proponiamo Swiss Arabian Amber 07, fragranza unisex con note di testa di ambra, dattero e cannella, cuore di rosa, ylang ylang e iris, e note di fondo di sandalo, patchouli, vaniglia e incenso.