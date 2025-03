A cura della Redazione

Ritorna a Torre Annunziata il Mercato della Terra Paniere Vesuviano. L’iniziativa, promossa da Slow Food Vesuvio, si terrà domenica 30 marzo dalle ore 9 alle ore13 su corso Umberto I, nel tratto compreso tra via Gino Alfani a via dei Mille. Attesi in città i produttori ortofrutticoli, di olio extravergine d’oliva, dei formaggi del Cilento, del beneventano e dei Monti Lattari, del miele vesuviano e campano. Stand anche con produttori di birre artigianali, legumi, carciofi di Schito, agrumi vesuviani e zafferano vesuviano. Per l’occasione l’Amministrazione Comunale ha disposto l’isola pedonale sul tratto di strada interessato dall’iniziativa.

“Il Mercato della Terra nella Condotta Slow Food Vesuvio iniziò proprio qui, a Torre Annunziata diversi anni fa – spiegano Maria Lionelli e Mario Riccardi, nuovo presidente della condotta Slow Food Vesuvio –. Fu un successo a tal punto che l’iniziativa fu replicata subito anche in altri comuni. Si tratta di un’occasione per entrare in connessione con i produttori e con il cibo buono e genuino. I protagonisti sono i piccoli produttori. Vendono ciò che producono e trasformano e possono garantire e raccontare in prima persona la qualità dei loro prodotti”.

Il Mercato della Terra Paniere Vesuviano partecipa alla rete internazionale di mercati che lavorano in accordo con i principi di Slow Food. Al centro del Mercato saranno presenti anche due spazi di educazione alimentare. Alle 9:30 gli studenti della Classe 3 M dell’I.C. “Pascoli-Siani”, insieme ai docenti e alla Dirigente Scolastica, racconteranno l’esperienza pluriennale di Orto scolastico Slow Food avviata nei giardini della scuola.

Alle 11 il Laboratorio della Terra, momento di conoscenza di un prodotto di stagione, sarà dedicato al Pisello Centogiorni del Vesuvio Presidio Slow Food. I produttori racconteranno la nascita e il successo di questo presidio, importante legume per l’ambiente e il benessere.

“I Mercati della Terra non sono solo luoghi dove acquistare prodotti di alta qualità, ma anche spazi per costruire comunità, creare scambio e fare educazione – affermano il sindaco Corrado Cuccurullo e l’assessore alle attività produttive Alfonso Ascione - In questi diversi anni l’iniziativa ha riscosso un grande successo sul territorio vesuviano ed era giusto che tornasse a Torre Annunziata, dove tutto è cominciato”.