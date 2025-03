A cura della Redazione

Sabato 29 marzo l’Arcidiocesi di Sorrento – Castellammare di Stabia si recherà in pellegrinaggio a Roma. Sarà l’Arcivescovo Mons. Francesco Alfano a guidare la comunità verso il passaggio della Porta Santa in questo speciale anno giubilare.

Sono circa 3.500 i partecipanti che partiranno in pullman alle prime luci del mattino, per un totale sessantotto pullman, accompagnati da sacerdoti e referenti parrocchiali con il supporto ed il coordinamento dell'Ufficio Opera Diocesana Pellegrinaggi.

Muniti del kit del pellegrino, i partecipanti si raduneranno alle 9,30 in piazza Pia, per dare il via al cammino verso la Porta Santa. Una volta fatto l’ingresso in Basilica, alle ore 12,00 Mons. Alfano presiederà la Celebrazione Eucaristica all’Altare della Confessione.

“Sento il bisogno di rivolgermi a ciascuno di voi, vi sto accompagnando come sempre con la preghiera – afferma Mons. Alfano -. Attraversare la Porta Santa non è un momento magico, ma un segno forte che ci consente di passare attraverso Cristo. Celebrare l'eucarestia sulla tomba dell apostolo Pietro, presso l'alterare della confessione nella Basilica, sarà un momento da custodire, perché saremo del luogo più caro ai cristiani fin dai primo secolo. Avremo il Papa accanto, a pochi passi, sentiremo la comunione anche attraverso la sua presenza. Saremo lì a nome dell'intera comunità cristiana, mi rivolgo in particolar modo a chi per tante ragioni resta a casa: sosteneteci con la preghiera ed insieme ci apriremo al dono di dio”