La protesta per la riapertura del pronto soccorso dell’ospedale di Boscotrecase si sposta in Regione.

Questa mattina un gruppo di manifestanti aderenti al Comitato Nucleo Operativo ha protestato davanti alla sede della Regione di via Santa Lucia per chiedere ad alta voce che venga riaperto il pronto soccorso presso l’ospedale di Boscotrecase, ormai chiuso da 5 anni in seguito all’epidemia da Covid.

Finita l’emergenza pandemica, dopo i primi illusori proclami di un’imminente riapertura, il presidente Vincenzo De Luca è stato categorico: “Il pronto soccorso non può riaprire per la mancanza di personale della Medicina d’emergenza!”.

Sarà vero? Non lo sappiamo, anche se molti altri ospedali della regione vivono le stesse difficoltà.

Ma torniamo alla protesta di stamattina. Il presidente ed il segretario del Comitato sono stati ricevuti dalla dottoressa Almerina Bove, vice capo di Gabinetto del presidente De Luca, la quale ha ha invitato i manifestanti a partecipare ad una riunione presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze a Roma il prossimo 11 aprile.

Al sit in di Napoli ha partecipato anche una delegazione del Movimento 5 Stelle, con il consigliere comunale di Torre Annunziata Salvatore Monaco, il referente cittadino Ernesto Pagano, il referente giovani Luigi Civale, e il consigliere regionale Gennaro Saiello.