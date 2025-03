A cura della Redazione

“Dieci anni di note e di sogni” è l’evento promosso dal Liceo Pitagora-Croce di Torre Annunziata per celebrare i due lustri di attività dell’indirizzo musicale dell’istituto oplontino. La kermesse si articola in tre concerti in programma nella sala teatro del Museo Parco Nazionale del Vesuvio in via Le Corbusier 9 a Boscoreale con inizio alle ore 17.30.

Martedì 1 aprile concerto e lectio magistralis del “Duo C. Frank” composto da Francesco De Angelis, violino, koncertmaister del Teatro alla Scala di Milano, e Roberto Paruzzo, pianoforte, docente Academie d’ètè “Tibor Varga” di Sion (Svizzera).

Martedì 8 aprile concerto degli studenti del “Liceo Pitagora-Croce” con l’orchestra del laboratorio Archi e Coro e la partecipazione di due guest star: il musicista Ciccio Merolla e Gianni Conte, voce solista dell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore.

Martedì 15 aprile concerto dell’orchestra “Sanitansamble” diretta dal maestro Paolo Acunzo.