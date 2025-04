A cura della Redazione

Apre oggi, 1 aprile 2025, a Gragnano, presso lo stabilimento ospedaliero di via Marianna Spagnuolo, il nuovo centro di salute mentale diretto dalla psichiatra Francesca Bortolotti.

La nuova struttura si configura come uno sportello di ascolto per la prevenzione degli esordi psicotici in età adolescenziale e dei disturbi del comportamento alimentare. Non solo, è stato anche implementato il servizio di psicologia clinica.

Le attività sono svolte dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 20,00 con strumenti e servizi volti a rispondere ai bisogni assistenziali provenienti degli utenti delle comunità dei territori di Gragnano, Pimonte, Lettere, Agerola e Santa Maria La Carità.

Il centro fa capo all’unità operativa di Castellammare di Stabia con la direzione di Daniela Amato e al dipartimento di salute mentale Asl Napoli 3 Sud diretto da Pasquale Saviano.