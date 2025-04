A cura della Redazione

Venerdì 4 aprile alle ore 20.30 è in programma l’ottava rappresentazione in concorso per il “Premio Monsignor Raffaele Russo”. Ad ospitarla è il Teatro San Francesco a Torre Annunziata. La kermesse artistica è promossa dall’Associazione “La Filodrammatica Sanfrancesco” di concerto con il parroco dell’Ave Gratia Plena, don Paolino Franzese.

Si esibirà a compagnia “Vana Imago” di Napoli che ha deciso di portare in scena un testo unico, nato dal lavoro di squadra di un gruppo di autentici appassionati: Salvatore Orga (attore e regista), Daniele Russo, Stella Chiara Angelino, Walter Annunziata e Lidia Tassella.

Il testo “Il matrimonio dall’alba al tramonto” racconta, attraverso un sapiente gioco di musica e colori, la vita di coppia partendo dagli albori fino ad arrivare alla fase più matura.

La relazione di coppia inizia a diventare seria quando la donna, e solo lei, decide che è arrivato il momento di fidanzarsi, come si dice dalle nostre parti, “in casa”. Così arriva il grande giorno in cui lei presenta il suo compagno al vero uomo della sua vita: il padre...

Lo spettacolo è da tre anni in tournée in diversi teatri campani, riscuotendo ovunque unanimi consensi del pubblico. Si è aggiudicato, tra l’altro, il “Premio Nazionale F.I.T.A. Social” come spettacolo più apprezzato dagli utenti dei social media.