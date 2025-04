A cura della Redazione

Un biglietto Eav per promuovere la Villa Poppea di Torre Annunziata e una biglietteria per l’acquisto dei biglietti del Parco archeologico di Pompei presso la stazione di piazza Garibaldi di Napoli. Due azioni di marketing e di sinergia tra il Parco archeologico, il Comune di Torre Annunziata e l’EAV per la promozione dei siti della Grande Pompei.

La prima rientra nel Protocollo d’Intesa sottoscritto tra Comune e Eav per dare vita ad azioni di co-marketing che comprendono, tra l’altro, anche una serie di attività di promozione che coinvolgeranno direttamente la stazione della vesuviana di Torre Annunziata.

L’iniziativa sarà presentata giovedì 3 aprile alle ore 10.00 presso il palazzo di Direzione Eav, in corso Garibaldi 386 a Napoli, nel corso della conferenza stampa alla quale parteciperanno l’assessore al Turismo della Regione Campania Felice Casucci, il sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo, il Direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel e il Direttore Generale Eav Umberto De Gregorio.