A cura della Redazione

“Presentiamo oggi il progetto definitivo del nuovo Santobono elaborato dallo studio di De Pineda, un grande maestro dell'architettura catalana. Parte immediatamente la conferenza dei servizi per raccogliere tutti i pareri necessari, dopodiché facciamo la gara per la realizzazione dell'ospedale".

Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca, lanciando il progetto del nuovo ospedale pediatrico di Napoli che sorgerà nel quartiere di Ponticelli, a poca distanza dall'Ospedale del Mare.

"Stiamo realizzando - ha detto De Luca - il polo pediatrico più importante d'Italia. Parliamo di 85.000 mq con un investimento della Regione di oltre 400 milioni di euro. Avremo 437 posti letto, di cui 60 di terapia intensiva e subintensiva, 78 dedicati alla degenza diurna. Avremo residenze anche per i familiari. E' un progetto che sarà all'avanguardia per le tecnologie, le sale operatorie, il livello di ricerca scientifica. Nel nuovo Santobono avremo le tecnologie più avanzate al mondo, davvero abbiamo un polo pediatrico che sarà l'avanguardia in Italia e in Europa, qualcosa di cui essere sinceramente orgogliosi".

De Luca ha sottolineato di voler vedere una partenza rapida dei lavori: "In estate ci sarà la gara per la costruzione, contiamo per l'autunno - ha detto - di aprire il cantiere e di cominciare i lavori e come per tutte le opere della Regione Campania prevediamo nei capitolati il triplo turno, cioè si lavora anche di notte, quando i cantieri non sono in area urbana. Il nuovo ospedale sarà a 100 metri dall'Ospedale del Mare in un'area pianeggiante. Un paese civile si distingue per l'attenzione che pone a due fasce di popolazione, gli anziani e i bambini. E stiamo facendo di tutto davvero per varare un piano di edilizia ospedaliera che è immenso". (ANSA)