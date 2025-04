A cura della Redazione

La Guardia Costiera e il Comune di Torre Annunziata incontrano più di 60 alunni della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Alfieri.

Nella mattinata del 25 marzo si è tenuto un altro importante confronto con i giovani studenti dell’Istituto comprensivo Alfieri nell’ambito del percorso formativo avviato dall’Autorità marittima di Torre Annunziata in sinergia con il Comune.

Alla presenza del sindaco Corrado Cuccurullo, dell’assessore alla Cultura, Istruzione e Sport Carmela Nappo e del comandante della Guardia Costiera di Torre Annunziata Fabio Cassone, oltre 60 studenti delle classi di quinta elementare hanno con vivissimo interesse partecipato insieme ai propri docenti e dirigenti scolastici alla visione dei video e all’illustrazione delle informazioni sulla legalità, sulla salvaguardia dell’ambiente marino, dalle diverse fonti di inquinamento e l’impatto delle attività umane sulla fauna e flora marina, descrivendo i comportamenti virtuosi che ciascun individuo può mettere in atto per tutelare il mare.

Scopo principale di queste conferenze scolastiche è stata la promozione della cultura del mare e favore delle nuove generazioni, affinché possano comprendere quanto fragile è l’ecosistema marino e quanto importante è il concetto di sfruttamento sostenibile delle sue risorse.

Il Comandante ha illustrato le molteplici funzioni e finalità attribuite dalla legge al Corpo delle Capitanerie di porto Guardia Costiera e l’importanza degli uomini e donne in divisa per la comunità. Le complesse attività operative svolte dagli uomini e donne della Guardia Costiera con i loro mezzi navali unitamente alle funzioni di polizia nei tanti settori, hanno fortemente attratto l’attenzione degli alunni e dei propri docenti.

Agli studenti, durante l’incontro, è stata data la possibilità di intervenire ponendo domande e osservazioni alle attività istituzionali in mare e in terra svolte dall’Autorità Marittima. L’incontro degli studenti, organizzato grazie all’interessamento della dirigente scolastica Ersilia Buonocore, è stata un’esperienza concreta di avvicinamento alle tematiche ambientali e di sicurezza in mare nel loro percorso formativo e didattico.