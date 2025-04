A cura della Redazione

Stalli per disabili in prossimità della rampa di accesso alla Basilica della Madonna della Neve di piazza Giovanni XXIII della Pace.

E’ la richiesta che il senatore del Movimento 5 Stelle Orfeo Mazzella ha inoltrato al sindaco del Comune di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo.

»La mancanza di strutture adeguate per la sosta delle persone con disabilità in prossimità della Basilica non solo limita l'accesso fisico - si legge nella lettera -, ma genera anche un senso di esclusione e di impotenza in un momento in cui l'inclusione e l'accessibilità dovrebbero essere priorità per la nostra comunità».

Da qui l’invito rivolto al primo cittadino affinché la sua richiesta venga al più presto presa in considerazione. «Questa iniziativa - conclude il senatore Mazzella - non solo risponderebbe a un bisogno concreto, ma rappresenterebbe anche un significativo passo avanti verso una società più giusta e inclusiva».