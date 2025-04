A cura della Redazione

Non tutti conosceranno via Marzabotto a Torre Annunziata. E’ la stradina che collega via Roma a via Vittorio Veneto, attraverso il rione Poverelli.

E’ un'arteria esclusivamente pedonale che non permette il transito delle auto.

Questa mattina, al fine di migliorare la viabilità a Torre Centrale, sono cominciati i lavori di demolizione dei blocchi di cemento che impediscono l'ingresso veicolare in via Marzabotto. Un intervento, così come sta avvenendo con il quartiere Penniniello, che punta ad aprire alla città i rioni.

Un ridisegno complessivo della viabilità dell'area, curato dall'assessore alla Mobilità e Lavori Pubblici Daniele Carotenuto, che si completerà con l'imminente allargamento della carreggiata di via Terragneta, dove attualmente, a causa della ristrettezza della strada, è in vigore il senso unico alternato.