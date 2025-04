A cura della Redazione

Una riunione tra l’Amministrazione Comunale e la FC Savoia 1908 per programmare l’attività calcistica a Torre Annunziata.

Si è tenuta presso gli uffici di via Provinciale Schiti l’incontro tra il sindaco Corrado Cuccurullo e i vertici della società. Al tavolo della riunione il legale rappresentante Arcangelo Sessa e il presidente di Casa Reale Holding Nazario Matachione. Presenti per il Comune anche gli assessori allo Sport Lina Nappo e ai Lavori Pubblici Daniele Carotenuto.

“Siamo soddisfatti dell’esito dell’incontro. Dalla riunione è emerso che il cronoprogramma stabilito ad ottobre sta procedendo regolarmente – affermano i vertici societari -. Il Comune si è attivato per essere in linea con la società Savoia qualora dovessimo accedere ai playoff e vincerli. Siamo impegnati su diversi campionati, dall’Under 15 alla prima squadra. Ringraziamo l’amministrazione per l’impegno che sta mantenendo e per il lavoro profuso nel restituire non solo lo stadio alla città, ma il Savoia a Torre Annunziata”.

“Lo sforzo per restituire al più presto l’impianto sportivo è massimo. L’avvio dei lavori la scorsa estate è stato uno dei primi provvedimenti che ha preso la mia amministrazione - afferma il sindaco Corrado Cuccurullo -. Un impegno concreto preso pubblicamente, affiggendo all’esterno dello stadio il pannello con la data di fine lavori. La prossima sfida sarà quella di rendere lo stadio una risorsa per la città, e per gestirlo al meglio insieme alla società con la quale c’è massima sintonia per sviluppare il calcio a Torre Annunziata”.