A cura della Redazione

Approda anche a Torre Annunziata il servizio di eBike Sharing promosso da EAV e Regione Campania. L’Amministrazione Comunale ha approvato in giunta la delibera che consentirà, nelle prossime settimane, di avere in città 55 biciclette a disposizione della cittadinanza, che potranno essere utilizzate nell’ambito della mobilità urbana. Un’iniziativa importante per ridurre il traffico cittadino, stimolare la mobilità alternativa alle auto consentendo così la riduzione del traffico, dello smog e un miglioramento della qualità dell’aria.

Il progetto, che non ha costi per le municipalità coinvolte, è stato finanziato da EAV - Ente Autonomo Volturno con i contributi ministeriali per la promozione della Sharing Mobility, ricevuti attraverso la Regione Campania. EAV poi, a sua volta, ha affidato la gestione alla società VAIMOO (parte di Angel Holding) attraverso un avviso pubblico.

Il servizio è parte di una progettualità più ampia, coordinata da Eav e che vede coinvolti anche altri comuni del territorio. A Torre Annunziata sono state assegnate 55 eBike che saranno disponibili nelle prossime settimane in concomitanza dell’avvio del servizio.

“Il progetto di mobilità urbana ha l’obiettivo di offrire ai cittadini un sistema alternativo. Un’opportunità unica per ridurre il traffico ed offrire un'esperienza di trasporto sostenibile e accessibile ai cittadini – affermano il sindaco Corrado Cuccurullo e l’assessore alla mobilità e all’ambiente Daniele Carotenuto –. Un’iniziativa inoltre a costo zero l’Ente. Le 11 stazioni sono state distribuite su tutto il territorio”.