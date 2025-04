A cura della Redazione

Si è svolta ieri la riunione della Comunità del Parco Regionale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno. Nel corso della riunione è stato eletto all’unanimità Presidente della Comunità Francesco Squillante, sindaco di Sarno. La carica di vicepresidente è stata attribuita al sindaco di Torre Annunziata, Corrado Cuccurullo.

Confermato nella Giunta esecutiva Michele Strianese, sindaco di San Valentino Torio, mentre per la provincia di Napoli entra a farne parte il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza.

Un passaggio importante che segna una nuova fase per l’Ente Parco del Fiume Sarno, con l’obiettivo condiviso di rafforzare il coordinamento e promuovere azioni concrete di tutela ambientale e valorizzazione sostenibile del bacino fluviale.

Oltre alle nomine di rito, è stato approvato il bilancio e sono stati condivisi progetti che potranno davvero cambiare il volto dei nostri territori.

“Ringrazio tutti i sindaci e i delegati per aver proposto e sostenuto la mia nomina a Presidente della Comunità dell’Ente Parco – ha dichiarato il Sindaco Francesco Squillante -. Credo fermamente che solo attraverso un’azione condivisa e coordinata tra tutti i Comuni potremo affrontare con determinazione le sfide ambientali che riguardano il fiume Sarno e l’intero territorio del Parco”.

“La rigenerazione del fiume Sarno rappresenta una sfida per tutto il territorio, sia per i comuni interni sia per quelli sulla costa – afferma il sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo – Lo sviluppo delle nostre comunità è legato in maniera indissolubile alla riqualificazione ambientale del fiume Sarno”.

“L’area del Parco – ha detto il presidente dell’Ente Parco Vincenzo Marazzo - sarà protagonista di una nuova stagione di iniziative, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, che potranno trasformarlo in un autentico attrattore culturale, naturalistico e turistico. Grazie alla sinergia con la Regione Campania, siamo fiduciosi di poter fare un buon lavoro e di avviare una fase di rilancio concreta e duratura per tutto il bacino del Sarno”.

Nel corso della riunione sono stati anche illustrati i progetti all’interno dell’Ente Parco, condivisi con i sindaci del territorio, volti alla riqualificazione e valorizzazione ambientale. Tra questi, le intese già avviate con il Comune di Sarno per la realizzazione del Parco Avventura Oasi Voscone e con il Comune di Torre Annunziata per il Museo dell’Acqua nella località Foce, nonché il progetto di rilancio dell’ex Polverificio Borbonico nel Comune di Scafati. Altri interventi previsti riguardano la creazione del centro CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici) a Foce Sarno, il recupero del percorso naturalistico del Rio Santa Marina, lo sviluppo del progetto “Parco Sarno Future Social” e il progetto “Smart Park”, attualmente in attesa di approvazione da parte della Regione Campania, che rappresenta un’opportunità strategica per il rilancio e la valorizzazione di tutti i Comuni appartenenti all’Ente Parco.

La Comunità del Parco è costituita dai primi cittadini dei seguenti Comuni: Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, Pompei, Poggiomarino, Striano, Scafati, Sarno, San Valentino Torio, San Marzano sul Sarno, Nocera Inferiore, Angri, nonché dalla Provincia di Salerno, dalla Città Metropolitana di Napoli e dalla Regione Campania.