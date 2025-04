A cura della Redazione

Riccardo Barba frequenta la V B al Liceo Classico “Pitagora-Croce” di Torre Annunziata. La tecnologia occupa uno spazio sempre più consistente delle sue giornate, senza peraltro distrarlo dal fondamentale impegno scolastico. Lo scorso, intero quarto anno del corso di studi prescelto, Riccardo lo ha trascorso in Giappone affrontando una straordinaria esperienza didattica dove ha potuto dare fondo alla sua passione per i processi tecnologici innovativi. E’ rientrato in Italia con un indubbio bagaglio di conoscenza, competenza e dimestichezza degli strumenti che consentono di scoprire un universo assolutamente affascinante.

Per “La Notte Nazionale del Liceo Classico”, celebrata lo scorso 4 aprile al Pitagora-Croce di Torre Annunziata, Riccardo Barba ha realizzato, con la tecnica dell’ologramma, l’esibizione di Hatsune Miku, popstar giapponese disegnata in stile manga, che la scorsa estate ha aperto i concerti di Lady Gaga.

Il laboratorio che ospitava l’attrezzatura per la visione dell’ologramma ha fatto registrare un gran numero di visitatori, tutti attirati e conquistati da un lavoro realizzato con valore, tecnica e destrezza. Un’idea assolutamente innovativa, soprattutto perché proposta all’interno di un Istituto con indirizzi decisamente non tecnologici. Nel progetto Riccardo è stato supportato dalle docenti Annalisa Vitiello e Anna Pinto. Di seguito un estratto dell’ologramma.