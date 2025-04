A cura della Redazione

Continuano senza sosta gli sversamenti abusivi da parte dei soliti incivili lungo le strade di Torre Annunziata. E questo nonostante i controlli messi in campo dall’amministrazione nell’ultimo periodo.

Proprio nella giornata di ieri il personale della Prima Vera, con il supporto della Polizia Municipale, ha controllato nuovamente i rifiuti lasciati in strada in alcuni quartieri della città. Un intervento, come dimostrato nelle ultime settimane, ormai non più isolato e che rientra nell’attività di task force che ha portato già a sanzionare diversi cittadini.

Le ispezioni avvenute ieri tra via Sant’Antonio, corso Vittorio Emanuele III e alcune strade laterali, con l’identificazione dei trasgressori - quando ciò è possibile - attraverso il controllo del tipo di rifiuto abbandonato, hanno portato all’individuazione di altre tre persone.

“Accanto all’attività di controllo – afferma il sindaco Corrado Cuccurullo -, stiamo portando avanti un’intensa attività di informazione e formazione, per spiegare nei quartieri, casa per casa, come si fa la differenziata e i benefici, anche di natura economica, per tutta la comunità”.