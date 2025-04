A cura della Redazione

Medico aggredito mentre visita un paziente, piena solidarietà da parte della direzione dell'Asl Napoli 3 Sud.

La direzione strategica dell'Asl Napoli 3 Sud con il direttore generale Giuseppe Russo esprime viva riprovazione per l'ennesimo episodio di violenza perpetrato nei confronti del personale sanitario nell'esercizio delle proprie funzioni. Piena solidarietà al medico del reparto di ortopedia dell'ospedale San Leonardo di Castellammare aggredito e malmenato nonostante stesse svolgendo la propria attività.

"L'azienda - annuncia il direttore Giuseppe Russo - si costituirà parte civile nel processo a carico dell'aggressore (arrestato dalle forze dell'ordine intervenute tempestivamente ndr) e costringerà lo stesso a risarcire tutti i danni materiali arrecati alle strutture. Non è più tollerabile una situazione in cui non solo al personale sanitario viene impedito di svolgere serenamente il proprio lavoro, ma anche agli utenti di ricevere le prestazioni cui hanno diritto".