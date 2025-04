A cura della Redazione

Venerdì 18 aprile alle ore 20.45 è in programma la nona rappresentazione in concorso per il “Premio Monsignor Raffaele Russo”. Ad ospitarla è il Teatro San Francesco a Torre Annunziata. La kermesse artistica è promossa dall’Associazione “La Filodrammatica Sanfrancesco” di concerto con il parroco dell’Ave Gratia Plena, don Paolino Franzese.

Si esibirà a compagnia “30Allora” che porta in scena “La Zuppiera”, una black comedy in due atti. Il testo ripropone il tema della pentola magica che per donare la sua magia richiede un prezzo salato. Questo tema viene riportato ai giorni nostri e la “magia” diventa un pretesto per porre i due protagonisti, una coppia di coniugi, davanti ad una opportunità o ad una tentazione, a seconda del punto di vista.

L’Associazione “30Allora” nasce nel 1998 a Casagiove. In questi anni si è impegnata in modo attivo e costante alla realizzazione e promozione di moltissime attività culturali e sociali, finalizzate alla conoscenza ed alla valorizzazione del nostro patrimonio artistico culturale, concentrandosi maggiormente nell’ambito teatrale dove ha curato anche numerosi progetti didattici sul territorio rivolte a diverse categorie di utenti: specialisti del settore, famiglie, giovani, scuole e fasce deboli.

Nel vasto repertorio della compagnia ricordiamo “Miseria bella” di Peppino De Filippo, “14 ‘O Pittore e 22 ‘A Pazza” di Gaetano Di Maio, con cui ha conquistato il premio del pubblico rassegna teatrale “Tra mito e realtà” di Portici e ancora “Gocce d’arte” di Vincenzo Russo ed Emanuele Ferraro (varietà e musical rappresentato su tutto il territorio nazionale). Nel 2016 con il lavoro “Mettimece d’accordo e ce vatimme”, di Gaetano Di Maio, l’associazione è stata impegnata anche nel sociale con rappresentazioni all’interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere.