A cura della Redazione

Nasce il Sad 3, realtà destinata a cambiare radicalmente il modello gestionale per lo svolgimento in forma integrata dei servizi di igiene urbana, attraverso una collaborazione che mette in rete sette comuni della provincia di Napoli: Torre del Greco, Boscotrecase, Pompei, Sant’Antonio Abate, Santa Maria la Carità, Trecase e Boscoreale.

Giovedì 17 aprile vi è stata la stipula dell’apposita convenzione, sottoscritta dai sindaci Luigi Mennella (Torre del Greco), Pietro Carotenuto (Boscotrecase), Carmine Lo Sapio (Pompei), Ilaria Abagnale (Sant’Antonio Abate), Giosuè D’Amora (Santa Maria la Carità) e Pasquale Di Lauro (Boscoreale) e dall’assessore Anna Fusco per delega del primo cittadino di Trecase, Raffaele De Luca. Presenti tra gli altri il presidente dell’ente d’ambito Napoli 3 Gioacchino Madonna e il delegato del Sad (componente eletto dell’Ato) Michele Langella.

La convenzione firmata dai sette comuni coinvolti parte dal concetto che “le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali”.

L’obiettivo del Sad, così come è scritto nel documento sottoscritto dai rappresentanti dei sette enti coinvolti, è di “valorizzare le diversità territoriali, garantire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all’utenza, ottimizzare i segmenti funzionali del ciclo integrato di gestione dei rifiuti”.

Costituita un’assemblea, l’organismo deliberativo del Sad, costituita dai sindaci dei comuni interessati, che al proprio interno avrà un presidente e un ufficio unico. La prima assemblea sarà convocata dal sindaco di Torre del Greco entro e non oltre i quindici giorni successivi alla sottoscrizione della convenzione.